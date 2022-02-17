半導體及自動化設備廠京鼎(3413)受惠半導體大廠積極擴廠投資，2021年營運成長動能亮麗。由於美系大客戶營運展望樂觀，承接代工訂單的京鼎同步受惠，訂單排程直達2022年底，配合竹南新廠產能逐步開出挹注，法人看好今年營收可望續繳雙位數成長。

京鼎股價1月中觸及264.5元的半年高點後拉回，15日下探217元的2個半月低點後止跌回升，今（17）日開高穩揚3.39％至228.5元，終場不畏大盤翻黑，仍上漲1.81％、收於225元。三大法人本周迄今持續偏多操作，合計買超213張。

隸屬鴻海集團旗下的京鼎，主要提供半導體製程設備及自動化設備、模組及零組件的研發、製造及銷售，以半導體及面板設備占逾9成為大宗，其他為自動化及能源設備。目前美系半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）為最大客戶。

京鼎2021年自結合併營收創122.46億元新高、年增達23.18％。前三季歸屬母公司稅後淨利11.28億元、年增達17.99％，每股盈餘（EPS）12.91元，雙創同期新高。由於第四季營收連4季創高，法人看好第四季及全年獲利可望同締新猷。

隨著全球半導體大廠持續積極建廠擴產，並逐步進入設備裝機階段，京鼎持續受惠美系大客戶訂單需求暢旺，2022年1月自結合併營收11.32億元，雖較去年12月11.84億元新高減少4.36％，仍較去年同期9.63億元成長達17.57％，改寫同期新高、並創歷史第三高。

應材截至1月底的2022年第一財季營收創62.7億美元新高、年增21％，淨利達17.9億美元、年增達58％，每股盈餘2美元，優於市場預期。公司預期第二財季營收將介於60.5～66.5億美元，中間值略低於分析師平均預估的63.8億美元，主要受到供應鏈影響。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）表示，雖然供應鏈仍充滿挑戰，但公司正竭盡全力滿足客戶，上季營收亦創新高。由於長期趨勢推動市場結構更強，應材以廣泛的技術組合居於有利地位，可獲取更多服務市占率，對2022年及往後展望非常樂觀。

由於美系大客戶擴大釋單，京鼎訂單已滿到年底，對此於竹南、昆山、上海等三地積極擴產因應。其中，主要提供備品耗材的新竹南二廠預計上半年試產、下半年正式落成量產，全產能開出後可望使備品產能增加1.15倍，挹注營運成長動能。