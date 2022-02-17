全球記憶體領導品牌十銓(4967)迄今推出多款DDR5記憶體，以精銳的研發實力參加Intel XMP3.0測試計畫，分別搭配ASRock、ASUS、Biostar、GIGABYTE與MSI主機板及Intel處理器，經嚴格的技術測試，於周四宣布旗下T-FORCE DDR5電競記憶體全數通過Intel XMP3.0認證，使玩家以超頻相容的DDR5記憶體模組加強處理器的遊戲效能表現，輕鬆體驗一鍵超頻，展現T-FORCE電競記憶體的極速效能。

十銓DDR5產品系列堅持使用嚴選高品質IC顆粒，提供玩家兼具穩定性與相容性的記憶體產品，旗下電競品牌T-FORCE推出之DDR5電競超頻記憶體頻率自4800MHz、5200MHz、6000MHz、6200MHz至6400MHz皆已通過XMP3.0超頻認證，為通過Intel認證之DDR5記憶體中頻率規格最為齊全的模組品牌。而為配合高頻率、低延遲的超頻需求，十銓科技更為旗下DDR5打造專用散熱模組，強大的散熱效能使記憶體在運作過程中發揮穩定卓越的超頻實力。

十銓將持續致力於研發更多樣化且具XMP3.0認證的DDR5記憶體超頻規格供玩家選擇，使玩家無須調整個別參數，直接進入BIOS系統即可依據使用需求啟用最適配的記憶體組態設定檔，亦可依照自身使用習慣儲存自訂參數，一鍵即享高性能且穩定的超頻體驗。