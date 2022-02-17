搜救犬訓練過程。（洪靖宜攝）

搜救犬訓練過程。（洪靖宜攝）

再添生力軍！岡山獅子會捐贈2隻日本優良狼犬基因幼犬給高市消防局，由於搜救犬須從小開始培養訓練，才能配合領犬員，在混亂的災難現場中，保持高度動能及高穩定性，高雄市消防局表示，期望最快2年通過測驗出勤，為震災搜救人命貢獻。

有鑑於優良工作犬幼犬取得不易，岡山獅子會找尋亞洲地區血統優良的工作犬幼犬捐贈給高雄市消防局，希望能在震災時為人命搜救做出貢獻。由於兩隻幼犬血統取自日本RDTA搜救犬協會村瀨英博理事長的狼犬，體魄一流且基因中帶有膽識、為動能極佳的工作犬血統。

搜救犬須從小開始培養，從出生後開始的每一天都是訓練的黃金階段，犬隻從小就需開始培養對人的親和、對聲音環境的膽識，地形的訓練及瓦礫的搜索訓練等，以培養幼犬健全快樂的身心，高雄市消防局表示，2隻具有優良血統的工作犬投入培訓，期望最快2年可以通過測驗，正式出勤。

高雄消防局目前共培育12隻搜救犬，其中有6隻搜救犬，已經能參與國際救災之任務，而其他6隻搜救犬也持續積極培訓中，盼2新生力軍加入後，能在震災出勤時做出貢獻。