台東縣17日氣溫23度，仍屬溫暖舒適，位於海端鄉的嘉明湖山屋竟飄下雪花和冰霰，許多山友意外目睹雪景，驚喜直呼「賺到了」。嘉明湖熊出沒揹工邱彥紘說「是可遇不可求的初雪！」。
許多山友17日中午12時左右，接到從嘉明湖山屋工作人員傳出的影片，山屋、步道、嘉明湖飄落片片雪花及冰霰，山友驚呼「怎麼可能，寒流不是19日才報到嗎，確定這是今天下雪嗎？」。
嘉明湖熊出沒揹工邱彥紘強調，確實是下雪沒錯，影片是由山屋掌廚廚師黃宏宇拍下影片與大家分享。此外，他也呼籲，預定行程上山的山友應備妥防寒衣物、避免失溫，另準備冰爪、冰斧方便步道前行或下撤。
黃宏宇說，今天嘉明湖和山屋的氣溫下降至攝氏零度，中午時濕度夠，此開始飄雪，很可惜只飄了30分鐘，地上沒有積雪。他說，雖然看不到銀色世界，但山友們意外撿到雪景紛紛開心又驚喜，直呼「賺到了」、「寒流不是19日才要來嗎，難道提前到了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。