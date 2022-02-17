海端鄉嘉明湖山屋17日中午竟飄下雪花和冰霰，許多山友意外目睹雪景，驚喜直呼「賺到了」。（嘉明湖熊出沒企業社廚師黃宏宇提供）

台東縣17日氣溫23度，仍屬溫暖舒適，位於海端鄉的嘉明湖山屋竟飄下雪花和冰霰，許多山友意外目睹雪景，驚喜直呼「賺到了」。嘉明湖熊出沒揹工邱彥紘說「是可遇不可求的初雪！」。

許多山友17日中午12時左右，接到從嘉明湖山屋工作人員傳出的影片，山屋、步道、嘉明湖飄落片片雪花及冰霰，山友驚呼「怎麼可能，寒流不是19日才報到嗎，確定這是今天下雪嗎？」。

嘉明湖熊出沒揹工邱彥紘強調，確實是下雪沒錯，影片是由山屋掌廚廚師黃宏宇拍下影片與大家分享。此外，他也呼籲，預定行程上山的山友應備妥防寒衣物、避免失溫，另準備冰爪、冰斧方便步道前行或下撤。

黃宏宇說，今天嘉明湖和山屋的氣溫下降至攝氏零度，中午時濕度夠，此開始飄雪，很可惜只飄了30分鐘，地上沒有積雪。他說，雖然看不到銀色世界，但山友們意外撿到雪景紛紛開心又驚喜，直呼「賺到了」、「寒流不是19日才要來嗎，難道提前到了」。