高市17日新增2名確診個案，一例為鳳山紅茶店染疫少年員工的女友，居家隔離時陰轉陽，無社區傳播風險。另一例則是Uber司機，13日北上與染疫者吃飯唱歌，接到隔離通知第一天下午就發病確診，衛生局今日凌晨接獲通知，緊急匡列相關他的乘客、接觸者採檢中。

一名中油員工10日到紅茶店用餐，男員工因結帳與其接觸導致染疫，男員工回家後又傳染給互動密切的女友 （案19881），初檢時是陰性，但居家隔離至16日時發病，今日確診。由於屬隔離期間發病，風險極低，足跡不公布。

另一例為Uber司機（案19931），平時在高雄港65號碼頭工作，7日採檢為陰，13日到台北與染疫的友人一同唱歌聚會。16日人在高雄、接獲居家隔離通知，隔離第一天下午就頭痛、鼻塞流鼻水，緊急轉介就醫採檢就確診。

案19931、13日曾在苓雅區早餐店用餐，隨後搭高鐵前往台北找朋友，聚會結束後，晚間再搭高鐵返回高雄。14至16日在前鎮、苓雅區小吃攤、便利商店、冷飲店有多處足跡，如附圖。

陳其邁表示，今日凌晨4點多接獲確診報告，立刻進行疫調，司機所有的乘客名單全都掌握，陸續到檢中。其餘風險為餐廳，也已調閱監視器話面，釐清足跡，傳播源頭為桃機傳播鏈。