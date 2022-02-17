美國聯邦航空總署（FAA）今晚證實，任內讓因兩起致命墜機而停飛的波音737 MAX重返天際，並對不聽話的乘客採取零容忍政策的署長狄克森，將於今年3月31日辭職。

路透社報導，狄克森（Steve Dickson）曾任達美航空公司（Delta Air Lines）主管與機師，他是在2019年8月擔任署長，在領導聯邦航空總署4萬5000名職員的5年任期中，目前約完成一半。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，狄克森署長近年面臨諸多挑戰，包括在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間必須因應空中交通急遽下滑、不守規矩的商業航班旅客增加，以及電信業與航空業因5G網路部署陷入僵局等問題。

狄克森對不遵守規定的乘客實施「零容忍」政策，規定對於乘客不遵守規範的行為，將不再發出警告或輔導，而是直接祭出法律懲罰。他在發布命令時說：「飛行是最安全的交通模式，我簽署命令是為了維持飛行安全。」

2020年底，狄克森親自駕駛波音（Boeing）737 MAX飛行，之後允許737 MAX恢復運作，並一再表示波音必須做更多措施改善。在許多安全議題上，他也對波音採取強硬態度。

狄克森在寫給屬下的電子郵件中說：「在疫情期間，有時無可避免必須與親愛的家人長期分離，現在該是投入我所有時間與心力在他們身上的時候了。」

但在5G航空僵局上，狄克森面臨拜登政府內部的抨擊。數家航空公司執行長1月17日警告，由於5G無線網路的部署，可能即將發生「災難性航空危機」，導致幾乎所有交通停擺。

狄克森本月稍早在一個聯邦眾議院小組前坦言，5G「程序不利於任何人…不利於航空業、對FAA肯定也是，也不利於電信業。作為一個國家，我們務必得做得更好」。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）說，狄克森「一直是FAA能穩定軍心、經驗老到的機長，他在任內一直對FAA的安全使命作出堅定承諾」。

目前還不清楚拜登政府將欽點誰接任署長，但一些國會與航空公司主管說，其中一個可能人選是綽號薩利（Sully）的蘇倫柏格（C. B. Sullenberger），他在去年12月獲確認擔任美國駐國際民航組織（International Civil Aviation Organization）代表。

蘇倫柏格2009年擔任航空公司機長時，在駕駛一架空中巴士（Airbus）A320班機時遭遇鳥擊，最後讓飛機安全降落於紐約哈德遜河（Hudson River），被譽為「哈德遜奇蹟」（Miracle on the Hudson）。