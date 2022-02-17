新北市17日新增7例本土確診個案，皆與北市房屋代銷人員及北市用餐、KTV聚會相關。新北市長侯友宜今表示，其中案19926、19927為母子，母親30多歲曾帶孩子與北市代銷人員案在餐廳吃飯聚餐，接獲通知遭匡列居家隔離，PCR採檢陽性，Ct值22.8，4歲兒子案19927陽性Ct值21.36，為了安全起見，母子親友與232名幼兒園教職員，共計241人都被匡列，居家隔離236人，幼兒園停課到3月2日。

新北市衛生局表示，今日新增的案19883、19884為一對夫妻，為北市代銷人案同事案19859的父母，案19883男性90多歲，案19884女性70多歲，因女兒16日確診，兩人遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性，Ct值分別為：32.8及31.7。

而案19926、19927、19928、19929、19930，皆為北市房屋代銷人員案19816接觸者，包含一對母子、一對夫妻及一名女性，2月13日都一同在北市某餐廳用餐，隨後又一同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性。

其中案19926是名30多歲女性，為北市旅行社人員，2月13日帶著兒子出席餐廳及KTV聚會，16日出現頭部有緊繃感、容易口渴症狀，下午接獲通知遭匡列居家隔離，與4歲兒子都確診。

而案19928、19929為夫妻，2月13兩人一同出席出席餐廳及KTV聚會，2月16日遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值分別為：24.47及19.4。

另案19930女性，40多歲，未接種疫苗，職場在台北市，2月13日出席出席餐廳及KTV聚會，2月16日遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值20。