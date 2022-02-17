「女孩們別再吃男友打手槍的醋了！」1名男網友的女友因為個性較保守，不認同男友私下手淫，男網友與女友同居後幾乎長達半年沒有「歡樂時光」，他卻意外發現自己性能力下降、早洩，直到前陣子回鄉過年2周能自己來，才又回到往日雄風，笑說「真的別再阻止男生打手槍了」。

該網友在Dcard上發文表示，他在去年認識了現在的女友，2人交往之後就同居，女友是個乖巧的女生「但對男生打手槍不太能諒解」，他先前自己住時不論單身或交往，每晚都會有自己的「歡樂時光」，每晚至少手淫2、3次，但如今與現任女友同居後，因為幾乎都是同進同出，根本找不到時間自己來。

1名男網友的女友因為個性較保守，不認同男友私下手淫，男網友與女友同居後幾乎長達半年沒有「歡樂時光」，他卻意外發現自己性能力下降、早洩。（翻攝自Dcard）

該網友說，同居持續半年，他開始發現自己有早洩情況，以前至少半小時，如今撐不到15分鐘就想射精，原本以為是身體變差，但檢查睪固酮跟身體狀況都沒有變差，而女友因為容易高潮，女友似乎沒有察覺對他的「改變」；直到日前他回家鄉過年2周才能夠自己來，之後再與女友嘿咻發現回到以前狀態，他才意識問題所在。

該網友說最後發文說「所以女孩們別再吃男友打手槍的醋了，打手槍默默作為妳們性福的推手，一定貢獻了不少心力」；其他網友則留言「打手槍會降低龜頭的敏感度，所以某種程度上打手槍可以增加持久單位是沒錯的」、「真羨慕，我的前男友是手槍打太多，一天到晚軟」、「因為打手槍很舒服吧？容易抓到自己的點，跟女友做的話會比較難抓到點」。