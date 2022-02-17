台中新社不只有美麗花海，每年春天鳥語花香，「櫻花鳥森林」宣布櫻花季起跑，首先登場的是香水櫻及八重櫻，目前已進入盛花期。花況最佳就屬大草原5層石壁，上百株粉紅色香水櫻層層疊疊，猶如懸掛在空中的粉紅畫布，美不勝收，園方預估花季可持續到3月底。
櫻花鳥森林開園22年，種植2000多株櫻花，主力品種為香水櫻，另有山櫻、八重櫻、香水櫻、富士櫻、吉野櫻、河津櫻、福爾摩沙櫻及霧社白櫻等。最特別的寒櫻（三色櫻），初開時白色，接著變為粉紅，凋謝前轉為深紅色。
櫻花鳥森林董事長陳耀邦表示，園內八重櫻面積密度最高是全台灣最高，十字交錯的賞櫻步道，佈滿大飛燕、繡球花、瑪格麗特、紫蘿蘭、魯冰花等點綴其中。
陳耀邦說，櫻花品種不下500種，有香氣的不到10種，香水櫻就是其中之一。園區香水櫻進入盛花期，穿梭花叢間，香氣撲鼻，從側面視角看來層層粉紅堆疊，遠看近看都令人讚歎。
陳耀邦也推薦，沿矮山坑溪走過木橋，搭乘歐式小火車，來趟山櫻花之旅，令人留連忘返。白冷圳是新社著名的水利工程，而最美的一段正好流經園區，水道兩旁種滿八重櫻，上下兩層的蜀葵花海，百花齊放，萬紫千紅。
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