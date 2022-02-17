頭份市興華高中友善校園周活動，以宮鬥劇詮釋反霸凌反毒害主題。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌首次粉墨登場，客串演出清朝皇帝，帶領大家宣誓反霸凌反毒害。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌首次粉墨登場，客串演出清朝皇帝帶領大家宣誓反霸凌反毒害。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌參加頭份市興華高中友善校園周反毒宣導，體驗試聞模擬大麻氣味。（謝明俊攝）

新學期開始，為防止縣內國高中在寒假結束後衍生校園暴力霸凌、毒品侵害等情事發生，苗栗縣政府教育處及縣警局等單位，17日在頭份市興華高中舉行友善校園周反霸凌反毒宣導，苗栗縣長徐耀昌首次粉墨登場扮成清朝皇帝，與同學合演後宮甄環傳之反霸凌宮鬥劇，由同學們改編的劇情生動有趣，還夾雜寶萊塢式歌舞秀，熱鬧非凡。

興華高中承辦友善校園周活動，是教育處新任處長葉芯慧上任後首次舉行，因而特別指由興華高中負責，由於興華高中有國中部，所以非常適合承辦反霸凌反毒害的宣導活動。此外，縣警局少年隊特別派員協助相關宣導內容。

為了讓宣導活動不流於形式，興華高中師生挖空心思構思，最後決定以目前最熱門的清潮宮鬥劇為底稿，透過宮鬥劇情來帶出霸凌及毒害等議題，最後，再宣誓反霸凌反毒害的目標。

由於苗栗縣長徐耀昌向來重視校園安全議題，每年2個學期開學後，都會參加友善校園周宣導活動，興華高中設計宣導活動內容時，特別商請徐耀昌及葉芯慧客串演出清朝皇帝及大臣等角色，縣長親自粉墨登場，表現格外亮眼吸睛。徐耀昌並壓軸上場，由葉芯慧宣讀反毒法令，提醒同學們注意毒品所涉及法律刑責問題。

今年的宣導活動表要在加強學生「強化校園安全防護措施」、落實「新冠肺炎因應」、「防制校園霸凌」、「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫用」、「防制校園親密關係暴力事件」、「瞭解與尊重身心障礙者」及「防治數位／網路性別暴力」等議題，以營造友善校園環境。

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