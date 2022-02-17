花蓮縣長徐榛蔚會見國立空中大學校長陳松柏等人，雙方深度交流，期盼雙方合作為，讓「台觀」校區有效利用。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

台灣觀光學院因少子化停辦，將花蓮縣壽豐鄉約14萬平方公尺校地，都捐給國立空中大學。校長陳松柏表示，空大計畫把這塊地規畫為創生產業園區，已與縣府接洽合作，提供校內空間或接受縣府委託，辦理社區、婦女與勞工大學相關課程，讓縣內有需求民眾和勞工朋友，可以就近進修或研習。

花蓮縣長徐榛蔚昨天由秘書長饒忠、文化局長吳勁毅、農業處長陳淑雯、行政暨研考處長吳昆儒陪同下，會見國立空中大學校長陳松柏、副校長沈中元與主任秘書張鐸嚴，雙方深度交流，共同商討國立空中大學創生園區的活化與利用，雙方並互派饒忠、沈中元為聯絡窗口。

陳松柏表示，接受台灣觀光學院校區後，大致規劃方向為創生園區，朝社區大學、婦女大學、勞工大學等方向轉型，或接受縣府委託，辦理社區、婦女與勞工大學相關課程，由校方提供場所，讓民眾和勞工朋友進修或研習等運用。

陳松柏也說，空大能夠配合縣府辦理相關課程，發揮創生園區現有資，或是經由線上教學來推動終身教育。他舉例，空大現在也有行動教育課程，目前在玉里跟鳳林都有社工和公共行政的課程正在進行中。

行政暨研考處長吳昆儒認為，因疫情緣故，盛行住宿旅行，花蓮縣內好山好水跟原住民文化都是很好的條件，能夠吸引外地人士前來旅遊與學習，或搭配軟性課程配套相關住宿措施，讓更多接受短期社教課程的民眾來到花蓮研習。

曾任縣文化局長的空大副校長沈中元說，可向文化部提出計畫，建立藝術村讓花蓮在地藝術家進行創作，吸引更多駐村藝術家。而花蓮縣是有機農業大縣，利用創生園區的空間建立野菜大學，推動有機農業課程。

徐榛蔚表示，將實地走訪了解創生園區空間，未來經由合作辦理相關課程與活動，活化閒置空間，凝聚更多能量，為花蓮作更多的事。