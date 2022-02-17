乘著風瀟灑奔馳，帥氣的重機出現在路上，總讓人忍不住多看兩眼，但這可不是專屬男人的東西，甚至比起重機本身，有位美女騎士更加吸睛！網紅王晨飄(Sofia)被暱稱為飄飄、飄哥，兼具酷勁與亮眼外型的她，是公認的「重機女神」，近日一部她騎乘重機的短片曝光，王晨飄穿著超短裙隨風揚起，大洩絕對領域讓人看了害羞，卻忍不住多回放幾次。

被封為「重機女神」的王晨飄，臉蛋精緻甜美，身材還很修長，跟腳下騎乘的超帥重機形成強烈對比，顯得格外有魅力，她因此收穫眾多粉絲，如今IG已有超過15萬追蹤數，人氣不俗，王晨飄如今活動、廣告、業配接不完，而她也樂於透過社群，跟眾粉絲分享她的生活。

有著姣好身材的王晨飄，騎重機時有自己獨特的穿衣風格，她也著用專業機車騎士愛用的皮衣外套，但底下總是搭配短裙或熱褲，大秀白皙神級長腿，昨天(2/16)她在IG分享了一部自己騎重機的影片，只見影片對焦後，出現飄飄嬌俏的身影，騎著重機奔馳於市區大馬路上，皮衣外套底下是一件傘狀的粉紅超短裙，搭配著黑色長靴，經過鏡頭時，騎車的姿勢讓她曲線畢露，且裙襬隨風飄起，嫩大腿若隱若現，養眼的粉嫩春光呼之欲出。

這部顧眼睛的火辣影片貼出不過1天，已狂吸4.6萬人按讚，粉絲不禁狂讚「太犯規吧」、「蜜大腿」、「這個慢動作，真好」、「這肉有在香」、「飄超帥的」，顯示為廣大粉絲紛紛拜倒在王晨飄颯爽而性感的石榴裙下。