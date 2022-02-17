雲林縣北港朝天宮新春至元宵送出逾30萬個香火袋，全靠阿嬤志工手工製作。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮新春至元宵送出逾30萬個香火袋，全靠阿嬤志工手工製作。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮今年新春假期進香遊客不受疫情影響，每天湧進約10萬人次，許多民眾面對疫情索取香火袋求平安，香火袋是1群阿嬤志工手工製作，須經過裁布、印字、縫線、裝爐丹等18道工序，非常耗工費時，充滿媽祖婆的愛心，大受歡迎，新春至元宵送出逾30萬個。

朝天宮每年進香人潮達700萬人次，不少民眾參拜後會索取香火袋帶在身上或掛在車上，祈求媽祖保佑平安順利，除夕至元宵是信眾索取香火袋的高峰期，這些香火袋不是由廠商承製，而是一群默默奉獻的阿嬤志工手工製作。

82歲的王阿滿阿嬤表示，目前有20餘名志工，最年輕的66歲，最年長的已92歲，大家每天上午7點多便到朝天宮旁的行政大樓上工，直到下午4點才收工，香火袋製作採生產線方式，每個人分別負責裁布、縫線、印字等工作，1天可製作2000個以上。

阿嬤說，朝天宮的香火袋材質為紅綿布，正面印「天上聖母北港香火」，背面印「合家平安」，袋內裝有金紙包著的爐丹，香火袋外還掛著1個折成八卦形狀的朝天宮符令，外表看起來簡單樸素，其實製作起來很費工，從裁布、印字到縫線，共有18道工序。

朝天宮指出，廟方每年送出的香火袋超過80萬個，今年因疫情關係，索取香火袋者比往年更多，新春至元宵送出逾30萬個，全靠阿嬤志工1針1線的默默付出，1整年只在春節期間休息5天，就是為了滿足信眾們的需求，可說是媽祖婆的化身。