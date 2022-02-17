隨著永續思潮崛起，「去碳」已成為全球的共同目標。勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司17日舉辦「擘劃淨零佈局，搶占永續先機北區前瞻會」，因應零碳轉型及數位轉型的變革壓力，降低碳稅或碳費帶來的衝擊，是多數企業近期致力改進的目標。

勤業眾信建議，企業應全方面審視內部能源策略，善用數位科技驅動的策略，以提供組織累積長期的競爭優勢，同時也建立組織的韌性體質以因應快速更迭的大環境，並從中形成新的企業價值，打造具自我調節與開創能力的敏捷企業。

世界經濟論壇（WEF）近期公布最新「2022年全球風險調查報告」，全球環境風險前三名分別為「氣候行動失敗、極端天氣與生物多樣性喪失」。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深執行副總經理溫紹群指出，在全球驅動與各方市場壓力下，企業已普遍意識到永續轉型及碳管理的重要性，但真正的關鍵在於實際付諸行動，「數位轉型」便是一解方。例如，近年由世界經濟論壇評選出的「全球燈塔工廠」，逐步將永續發展整合至評選標準，鼓勵智慧工廠運用自動化、AIoT、大數據分析等新興科技，不僅優化原本產線的流程與效率，也達成能源節約與再利用，並降低汙染和溫室氣體的排放。

永續思潮崛起，數位科技驅動的策略可提供組織累積，包含管理碳風險、掌握碳資訊，並賦予組織應對不確定性的韌性，及形成新的企業價值差異化等長期優勢的機會，成為具自我調節與開創能力的敏捷企業。因此，企業除了將ESG融入營運策略及風險管理之外，更應善用台灣優異的軟硬體工具與資源整合能力，讓數位轉型成為實踐「去碳」的加速器，盡快打造競爭優勢壁壘，創造新一代的綠色經濟奇蹟。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陸孝立表示，「低碳轉型」是企業未來三十年甚至更長久生存與發展的關鍵。企業應透過「盤查、規畫、執行、抵換」四步驟，先掌握自身現況、找出碳排放熱點、進而透過商業模式轉換和營運優化等手段達成低碳轉型之外，也應關注供應鏈各個環節的碳風險，將碳治理的邊界延展至供應鏈上，唯有充分掌握供應鏈碳數據，並提高供應鏈的透明度與敏捷性，才能有效追求整體的淨零排放。

陸孝立進一步分享，企業減碳之路執行的成敗關鍵，首重「溝通」。無論規模大小，企業都應確保整體目標、訊息、資源的整合與串流，而不是單純為了法遵或是訂單需求，使減碳停留在部份單位或是任務編組的工作範圍，企業對內應加強全體員工的去碳意識與跨部門合作；對外應凝聚上下游供應商的共識，方能徹底落實減碳行動，並充分向國際客戶、投資方等外部利害關係人揭露碳管理績效，贏取市場信任。另外，碳衝擊勢必影響企業的獲利結構，企業應思考營運發展方向如何更好的結合淨零趨勢，積極投入創新研發與製程、能源管理、數位治理與轉型，以及永續人才培育發展，即早布局，打造企業營運發展的全新動能。

勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師朱光輝指出，歐盟率先將於2023年實施碳排放的申報，未來將透過開徵碳關稅來控制進口貨品的碳足跡，以完成在2030年達到溫室氣體減量五成、2050年達到淨零碳排的目標。台灣亦已宣示2050年達成溫室氣體淨零碳排的目標，為落實此項目標及秉持使用者付費之環境正義原則，預計最快2023年開始徵收碳費。台灣企業及供應鏈面對全球ESG浪潮碳中和不可避免的趨勢，如何因應零碳轉型及數位轉型的變革壓力，降低碳稅或碳費帶來的衝擊，打贏這場看不見敵人的戰爭，是企業必須認真研究的課題。

德勤財務顧問股份有限公司協理蘇建誠表示，公投後台灣能源轉型持續往減煤、增氣、展綠、非核之潔淨能源發展為規畫原則，以確保電力供應穩定，並兼顧降低空污及減碳。綜觀綠能政策「節能、創能、儲能及智慧管理」四大主軸來看，希望台電公司與產業用電戶之間，皆能共同肩負能源供需均衡與減碳責任。用電戶近年來有節能、溫室氣體盤查、裝置再生能源、儲能設備、購買綠電、製程減碳或電氣化等等諸多用電相關議題，因此，電力使用議題已經不單純只是電費成本面向而已，更擴大影響到企業ESG相關的各項營運策略，攸關企業的長期競爭力，鑑於用電大戶在能源使用上的高度依賴，更需要從企業角度全面審視內部能源策略。

勤業眾信聯合會計師事務所北區區長林政治指出，台灣環保署去年推出《氣候變遷因應法》草案，預計收取碳費、建立碳交易措施為業界投下震撼彈後，金管會也公告將在今年三月推出「上市櫃公司永續發展路徑圖」，目標於2027年完成全體上市櫃公司之溫室氣體盤查，未來環保署也積極研擬相關配套，期待讓中小企業一齊加入減碳市場，為保護地球環境而努力。

去碳行動對於以出口導向的台灣製造業、科技業來說尤其關鍵，除符合台灣相關法規與措施外，也需符合國際市場的查驗標準與供應鏈綠化的浪潮，業者應及早做好合規管理及成本控管，以降低零碳經濟所帶來的財務衝擊。ESG的概念勢必需深植在企業營運發展與財務規畫策略中，將永續發展與業務成果結合，引領企業升級，創造長期取勝的優勢。