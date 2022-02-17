新竹市長林智堅今天出席建華市民活動中心開工典禮時，炮轟國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智等人，沒有在地方服務或爭取經費，只會作秀。對此，高虹安反擊，林智堅話說了越多，越顯得對民進黨在新竹市選情無比焦慮，無的放矢，前後矛盾，只讓人發現在市政上的不自信。

針對林智堅指稱，高虹安民調只有個位數，高虹安反擊表示，這是一種認知作戰，早在去年9月，民進黨前市議員鄭宏輝在臉書披露一份民調，當時她的民調就有18.9％支持度，突破林說的個位數，「如果林智堅市長沒看過這份民調，可以跟鄭宏輝借一下」。

高虹安特別提到，林智堅過去在專訪曾提到，新竹市是外來人口眾多的城市，而且年輕人多，期待未來市長人選是有實務經驗，且對竹科產業結構熟悉的人，不排除從科技業、企業界找人選；若按照林智堅的條件，很多人都說她很適合，因為她有機械跟資工背景，也有在大型科技公司擔任主管及有半導體產業服務經驗。

面對林智堅近期猛批其他政黨可能的新竹市長人選，高虹安呼籲林智堅多談市政問題，不要持續攻擊在野黨民意代表，因為太多選舉算計語言，只會看出林在市政部分沒自信，市民想了解是市政問題如何解，而不是個人或民進黨在新竹市的布局規畫。