台中市外埔區一處偏遠農地，遭不肖業者放置廢棄油300多桶，上面蓋上綠色帆布，已滲漏充滿刺鼻化學味，檢舉至今6年卻仍放置原地未清理，時代力量立委陳椒華17日前往會勘痛批地方環保局及國產署未能展現積極搶救農地魄力。國產署指出，會配合法院請行為人清理，若行為人不清理，會盡速處理。

立委陳椒華接獲陳情表示，該處已檢舉至今6年，卻仍放置原地未清理，只見油桶帆布已破損造成滲漏，使周圍農地陷於毒害風險，凸顯農地遭廢棄物傾倒污染、國產署疏於管理土地、怠於清理問題，應立即清除廢棄物避免毒害周圍農地。

陳椒華指出，地廣人稀偏遠農地遭不肖業者清倒廢棄物，與在地頭人共謀暴利的現象，全台皆有，是威脅台灣糧食安全的沉重警訊，但無論是不惜犯法的行為人，或是接獲檢舉、展開查緝裁罰，甚至有能力清理廢棄物政府機關，卻讓一樁持續毒害周圍農地的違法案件。

時代力量台中黨部后里豐原區主任傅智恆表示，農牧用地是稀少但非常重要的國土，維護土地的健全使用，是相關主管機關不容怠慢的行政職責。國產署本身為土地所有機關，明知廢油外露有影響環境之虞，接獲台中市環保局多次函文後，才於其上覆蓋帆布，依然沒有清理廢棄物，現在覆蓋物再度破損，顯見國產署不僅無視環境保護，也罔顧自己職權。

台中市環保局指出，該處大大小小共有328桶，有80至85公噸一般事業廢棄物的廢油混合物，行為人經司法判決已定讞，財產也已執行假扣押，環保局每月都會查看及監測情形，希望國產署盡快清除。國產署指出，國產署指出，會配合法院請行為人清理，若行為人不清理，會盡速處理。