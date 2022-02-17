上班時妻傳影片 女兒從衣櫃掏12萬「爸都從這拿」他臉綠（取自臉書「爆廢公社」）

慘被前世情人出賣！1名網友日前上班時收到妻子傳來的影片，他的女兒竟在衣櫃中某衣服口袋中撈出一大把千元鈔共12萬，原來是他的私房錢地點被女兒發現，他將影片PO出笑說「女兒：媽咪！爸爸都是從這裡拿錢的喔」；其他網友紛紛笑說「真的是媽媽的乖女兒」、「求父親心裡陰影面積」。

該名網友臉書「爆廢公社」分享1則影片，影片中是他的女兒正打開衣櫃，從眾多外套中朝1件外套的口袋不斷撈找，最後從1個口袋中拿出一整疊千元鈔票，厚厚一大疊共有12萬元，女兒拿出錢後還一臉喜孜孜轉身面向鏡頭，手裡的錢不斷晃動。

該網友之後將影片PO出來，笑說這是他在上班時收到妻子傳來的影片，原來女兒早就發現他藏「私房錢」的地方，並趁他上班時告訴媽媽，PO文還提到女兒的旁白「女兒：媽咪！爸爸都是從這裡拿錢的喔」笑翻眾人，吸引近7千名網友按讚。

其他網友紛紛留言「你的私房錢位子曝光，快點轉移陣地」、「慘，露出馬腳」、「所以放錢不要讓小孩看到哈哈」、「爸爸：其實這些錢都是為了我們寶貝女兒存的補習費，我希望她未來能有更好的選擇，拿去補習吧」、「臉都綠了…辛苦攢下的私房錢，跟逍遙快活的日子沒了」、「求父親心裡陰影面積」。