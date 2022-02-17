資深主持人巴戈不敵胰臟癌，昨(16日)病逝於台北長庚醫院，享壽67歲，他生前笑口常開，人緣極好，過去曾合作的好友方芳芳、陳美鳳等人聞訊都相當悲痛。資深藝人夏靖庭稍早也發文，不捨好友離去，並抖出他當年涉毒案交保真相，「是巴大哥繳納保釋金出面保釋的」。

曾以《三十秒過後》獲得金鐘獎最佳迷你劇集男主角獎的夏靖庭，1989年期間因持有槍械及改造槍械、吸食安非他命等罪名被判監入獄，1996年假釋出獄，2007年他因涉及吸食安非他命被捕，當時他受訪喊冤沒碰毒品，強調：「什麼東西都沒搜到，就是沒什麼東西」，但檢方複訊後裁定以1萬元交保。

夏靖庭發文。（圖／翻攝自夏靖庭臉書）

此後夏靖庭一度演藝事業降到低谷，但他靠意志力證明自己已經改正，2016年與大陸女友結婚，如今是兩個孩子的爸。今午夏靖庭在臉書發文，難過好友巴戈病逝，還原兩人認識的來龍去脈，寫下：「巴大哥是一個，非常重情重義的前輩，當年合作過......強棒出擊、郵差總是按錯鈴、女丑劇場」。

夏靖庭坦言，節目結束後他與巴戈多年不見，再次相見竟是當年他捲入槍械毒品案，人人避之唯恐不及的時候，他人在北檢等候交保，沒想到出現的竟是巴戈，還是巴戈籌錢幫他繳的保釋金，這份恩惠他永遠銘記在心，粉絲回應：「他是可愛的好人，阿彌陀佛」、「巴哥此舉，超感動」、「巴大哥，很棒的好人」、「演藝圈處處溫情」，而夏靖庭稍早已經刪文。

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