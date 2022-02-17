不用洗衣劑也可以洗衣服，全球首台無需洗衣劑洗衣機今誕生，催生此台免洗衣劑洗衣機的納諾科技董事長呂鴻圖今日在記者會上表示，除免洗衣劑的洗衣機之外，未來還將跟進推出免洗碗劑的洗碗機，讓ESG可以真正無痛走進生活，拯救台灣環境於無形，不但做到淨衣、淨碗，甚至做到淨土、淨空氣。

納諾科技今日發布全球首台不需要洗衣劑的洗衣機，這項黑科技採用的是納諾核心技術『納米離子水與納米氫氣微氣泡』。將水分子經專利的電解技術奈米化處理至4-6個水分子的水團，再透過高壓製程將水分子（H2O）的氫鍵斬斷，留下帶負電的高濃度「氫氧根離子」，也就是納米離子水，其特性有包覆髒污、油垢等，而氫氧根離子一旦附著到細菌、病毒、油汙及臭味因子之正電離子或氫離子，也會進行結構破壞、包覆、脫離等清潔功能，是一種不需透過化學洗潔劑即可潔淨衣物以及抑制細菌與病毒的創新產品。再搭配氫氣微氣泡技術，將潔淨力達到最高，透過納米微氣泡表面上的負電荷吸附髒汙、微粒，兩項技術發揮最大潔淨效能，達到不需添加化學物即有潔淨效果。

呂鴻圖表示，這項黑科技的應用相當廣泛，除了洗衣機外也可用於清洗蔬果，去除農藥殘留並延長食材保鮮期，此外，納米離子水與納米氣微氣泡也可以洗淨空氣也可以應用在排油煙機上，分離空氣中的油污，協助家庭及餐廳廚房做到百分百空氣淨化效果。

除了「納米離子水及納米氫氣微氣泡離子水」技術，納諾的重要黑科技還包含減壓蒸餾、微生物菌等運用於重油汙染土壤整治上，可以協助遭受重油汙染的土地復原，納諾董事長呂鴻圖表示：「執行土壤整治時，土壤不應離場，而且整治過程必須避免對當地空氣和水質造成二次污染。」因為土壤載出場地時不僅會揚灰，連同有機氣體及不好的臭味都會溢散，將造成嚴重空氣汙染，對當地居民及整體環境非常不友善。所以，要完成這項艱鉅任務，必須就地整治，納諾科技雍有的三項獨家技術納米微氣泡離子水、微生物菌修復技術、減壓蒸餾法，即可完成這項任務。

首先，於開挖土壤時，因擾動而導致揮發性有機物、逸散苯到空氣中，可先使用納米微氣泡離子水進行霧化及噴灑，有效控制作業過程中的異味溢散，分解苯的毒性，減少施工人員吸入風險及空氣汙染。分篩後的汙染土壤輸送入納諾設計的機腔體中，利用成熟的減壓蒸餾法，將土壤中的廢油進行油土分離，廢油回收，不需焚燒，直接避免掉空氣污染物排放問題，整治過程所產生的土壤將非常乾淨，可直接提供建廠使用，而回收油可以再提煉，剩下的廢水再經過微氣泡氧化處理後可回收使用，具有循環經濟的重大意義，且符合國際ESG趨勢。

值得一提的是，整治過程中的「微生物菌修復技術」是呂鴻圖從俄羅斯引進的生物劑。全世界森林覆蓋率最多就是俄羅斯，俄羅斯石油公司在處理很多像油井汙染，海洋汙染，都是使用這種微生物菌。納諾使用俄羅斯工法做測試，原汙染土壤的污染數值（TPH）是12000ppm，經過14天整治，TPH數值降到700ppm，驗收標準為800ppm以下。微生物菌是直接將油汙轉換變成氮跟磷，氮跟磷就是土壤最需要的養分，所以從國內跟國外同步去測試後發現，這個微生物菌確實厲害，實際運用及測試結果也很成功。

上述納諾的土壤整治技術也受到國際大廠的肯定與關注，近日納諾集團也已接獲世界五百強前十大的石化大廠整治含油廢土的訂單，未來也將陸續落實在水泥、化工等相關產業，為救地球護大地盡一份心力。