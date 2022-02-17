Global Mall今年再度帶來充滿儀式感的「美好生活」檔期，此次就以「ME TIME儀式感」為主軸，祭出不同生活提案，3月9日前不僅推運動服飾配件、自煮小家電、清爽獨享餐、露營商品優惠7折起，同時再加碼祭三大好康回饋會員，包括滿額贈、集點送、紙本振興券晚鳥回饋，更首度推出春季滿額贈回饋、跨店集點等活動，還集結百大品牌推紙本振興券晚鳥回饋，開春即能感受「美好生活」。

Global Mall新北中和店的高島「愛舒服小沙發進化版」，原價5萬9800元，優惠價3萬9800元。（Global Mall提供）

Global Mall春季檔期此次加碼祭三大好康回饋會員，3月9日前線上線下刷Global Mall聯名卡，當日累滿3000元送100元電子商品禮券，還有「集點送購物金」新北中和、屏東市會員於25日前於指定服飾品牌，單筆消費滿500元即可於APP累積活動點數1點，滿5點活動點數送100元電子商品禮券。

Global Mall林口A9店的早點名露營生活館「KZM原木餐具收納組」，原價980元，優惠價850元。（Global Mall提供）

另六大車站店首度聯合推出「跨店集點券」送購物金、旅遊行程買一人送一人以及抽飯店住宿券，會員於3月9日前在板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19及新左營車站，當日跨店消費累計滿1000元，即可獲得集點券活動點數1點，集點券滿3點可兌換100點會員點數、6點可兌換100元電子商品禮券，桃園A8、林口A9、桃園A19累滿6點除100元禮券，加碼贈熱門的桃園卡果牧場入場券，滿10點可獲得價值500元生活類商品及花東四日旅遊行程買一人送一人優惠，同時活動期間達10點集點門檻，更可抽花蓮藍天麗池飯店住宿券。

Global Mall六大車站店首度聯合推出「跨店集點券」活動，跨店消費累計滿1000元集1點，滿10點加碼抽花蓮藍天麗池飯店住宿券。（Global Mall提供）

至於線上的環球Online則全站享699元免運費，搶折價券享立即折抵，指定商品滿1500元現折100元、滿3000元現折220元優惠。Global Mall亦將於3月7日起推振興晚鳥回饋，集結百大服飾配件、生活住居品牌搭配fashion week新品上市，使用紙本振興券消費單筆滿3000元送200元，包括100元電子商品禮券及100元餐飲品牌抵用券。