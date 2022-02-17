近年掀起了一股露營、爬山等戶外活動風氣，智慧穿戴裝置品牌Garmin就看準商機，推出了全新的戶外好手進階訓練必備「fēnix 7戶外進階複合式運動GPS腕錶系列」，搭載陽光下仍清晰可見的高階反射式螢幕(MIP)、業界首創Power Sapphire藍寶石太陽能鏡面，太陽能轉換效率較前一代升級200%，並搭配Power Manager電量管理系統，fēnix 7X Solar最大電量模式(Ultra Trac)可達24天，還有業界首創手電筒照明，不僅可在黑暗環境中指引前路，在危急時刻開啟SOS燈號求生，夜跑時也可自訂頻閃燈號，全面提升安全性，對於熱愛戶外活動的消費者來說就最適合。

Garmin「epix全方位GPS智慧腕錶」，定價3萬1990元。（Garmin提供）

另外同步也推出了「epix全方位GPS智慧腕錶」，同樣支援多項專業運動功能，更為品牌首款搭載AMOLED高畫質彩色觸控螢幕的戶外系列腕錶，最長可達21天不斷電，而且此次新品錶款皆搭載Multi-Band GNSS多頻定位技術、全天候健康監測、進階運動功能Real-Time Stamina體力量表及Up Ahead路線點距離，並內建登山、攀岩、越野跑、滑雪、衝浪、HIIT間歇運動等超過40項運動模式，滿足全方位運動狂熱，更首次新增觸控及按鍵兼具的雙模式智慧操控，方便用戶依活動類型進行切換，即日起正式在台販售。