自由亞洲電台(RFA)16日報導，隨著中國大陸在湄公河上游興建多達129座水壩，大量抽取河水已威脅靠湄公河維生的逾7,000萬人，也引發該河流經5個東南亞國家的怒火。不過，專家小組建議，湄公河流經國家可支付大陸補償費用，使陸方於旱季時釋放所攔截的湄公河河水。

報導指出，湄公河流經東南亞5個國家，超過7,000萬人賴此河維生，主要的經濟活動為農業與漁業。不過，目前大陸在湄公河上游興建、運作129座水壩；其中，11座為巨型水壩，且還有至少7座水壩正興建之中。

專家指出，在湄公河流到下游之前，大量的河水被水壩所抽取。在柬埔寨的洞里薩湖，就因為大陸11座水壩攔水導致無魚可補；然而，洞里薩湖卻有200萬人仰賴漁業謀生。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的艾勒（Brian Eyler）表示，「在低水位時期，如果上游的水壩攔水，漁民生計就會陷入困境。我認為解決方案是如何補償中國在雨季放水時所造成的損失」。

他補充，「這些大型水壩都是中國所建造，會出現在這裡有其原因，背後充滿利潤動機。……當你要求某人停止部分行為時，你必須給予一些回報」。

報導指出，湄公河上有兩座大陸的大水壩在雨季蓄水約100億立方公里，並於旱季時發電。這兩座水壩分別是湄公河第二大水壩，以及全球最大水壩糯札渡大壩。這兩座水壩在雨季時攔截湄公河20%的水量。艾勒認為最簡單的解決方法就是和北京接觸，畢竟這兩座大水壩都隸屬於同一個國家，並由政府監督營運。

與過去歷史紀錄相比，洞里薩湖的漁業已經萎縮40%。(圖/中新社)

※引進保險業

湄公河水壩監測組織貝斯特(Alan Basist)建議，可以引進保險業至下游流域國家，使下游流域國家籌集資金，並用資金來補償大陸放水帶來的經濟損失。他解釋，「由保險業向北京解釋，我們會付錢讓你放水，因為我們了解放水會導致你的損失，畢竟這樣你就不能在旱季時出售電力」。

貝斯特補充，「這樣的安排已在世界不同地區實施，並非常成功。其中一項優勢是可針對經濟與環境成本進行評估，然後調整分攤金額，使其符合所受到的影響」。

艾勒也附和，「引進保險是最廉價且公平的選項之一。因為，實際支付現金的不一定是湄公河漁民」。

※長期乾旱

專家表示，湄公河的流量正經歷歷史性新低。隨著旱季變長、雨季縮短，雨季卻又缺乏降雨，加上上游大壩大量攔水，導致河流流量顯著減少，如今的湄公河體系正迎來長期乾旱的第4年。

貝斯特解釋，「我們持續透過衛星觀測來釐清水流是如何流經湄公河上游的，結果非常的清楚，大壩有能力攔截大量的水，所以流量顯著的下滑」。

艾勒則補充，伴隨著流量減少，如果上游大壩突然放水，則會衝擊河流。2021年，上游大壩共放水22次，導致河水上漲超過0.5公尺；但洩洪停止後，又減少了相同的水量。他警告，水位多次上升或下降超過1公尺，這值得人們關注。

※魚類與植物物種受波及

湄公河是世界上最大、生物多樣性最豐富的河流之一；但水位的波動恐傷及鳥類與植物物種。每逢旱季，鳥類會在沙質的河岸築巢產卵，但水位上升破壞鳥類棲息地，進而威脅瀕危物種。在柬埔寨的拉姆薩濕地保護區的部分樹木，也因河流變化而死亡。

除了鳥類與植物，湄公河流域魚類多達1100多種，其也受到河流變化的影響。大壩加劇湄公河流域週期性乾旱的影響，剝奪河流「脈衝效應」，後者更是漁業與農業的重要養分。

這些不斷變化的河流資訊，正為整個生態體系帶來負面影響。洄游魚類依賴湄公河的脈衝效益，以啟動包含遷徙等生命週期活動，以及季節的流動。「但現在魚會感到困惑，因為不知道何時可以開始向上游遷移與繁殖，故可預測湄公河的漁業會被消滅」。貝斯特也補充，與過去歷史紀錄相比，洞里薩湖的漁業已經萎縮40%。

不過，艾勒提醒，不該由北京承擔所有指責。雖然有11座最大的水壩都是大陸所築，但泰國也有152座水壩、寮國有68座，另有37座興建中，越南則有78座、柬埔寨9座。他強調，河流水文變化不只是北京的問題，以及大陸如何經營水壩所致。