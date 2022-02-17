中央流行疫情指揮中心今天公布國內最新基因定序個案調查，發現鳳山煉油廠、紅茶牛奶店的病毒序列，均與高雄港群聚相關，傳染鏈可說是同一起，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，是否為當地社區隱藏傳染鏈有關，須要進一步調查。

羅一鈞表示，今日定序結果出爐，發現包含與煉油廠相關的鳳山母子（案19730、案19732），兩人序列都是高雄港相關，此外紅茶店員（案19733）也同樣屬於高雄港相關個案。

羅一鈞說，中間一度認為案19730有從大陸入境，且住過旅館，懷疑是境外或是旅館群聚，但後續Ct值由高轉低，不像防疫旅館感染，而較像是社區感染。

羅一鈞表示，煉油廠及紅茶牛奶店的序列結果與高雄港相同，可說是高雄社區本土疫情的延伸，但究竟與高雄當地社區哪條隱藏傳染鏈有關係？還需要進一步調查，也可能有隱藏的社區感染鏈。至於其他序列如砂石場、高雄、苗栗等看到都是高雄港相關序列，並不意外。

另外，案19592桃園家庭群聚，也是桃機相關序列，不過和防疫旅館比對尚未完成全基因定序，目前僅剩下航警家庭群聚尚未出爐，有待釐清。