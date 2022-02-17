《櫃買市場》怡和國際申請上興櫃 15:232022/02/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 怡和國際(7590)送件申請上興櫃。 怡和國際成立於98年8月，主要業務為太陽能電廠建置、售電及融資、土地建物融資租賃及長租車，董事長為朱文煌，總經理為邱振庭，目前股本為8.32億元，110年上半年合併營收為1.65億元，稅後盈餘為2219萬元，每股盈餘為0.31元。 《櫃買市場》長榮航太科技申請上興櫃 《櫃買市場》新應材申請登錄興櫃 #怡和國際 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》濾能上櫃案審議通關 08:352022/02/17 財經 《興櫃股》鈺鎧通過上櫃審議 08:182022/01/27 財經 《櫃買市場》達航上櫃案15日審議、國邑＊申請上興櫃 08:352022/02/11 財經 國邑藥品10日申請登錄興櫃一般板股票 17:002022/02/10 財經 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 13:532022/01/27 財經 新藥解盲未達標 台睿跌到熔斷 興櫃今年首見 04:102022/02/11 證券．權證 中小型股反彈 櫃買指數再戰半年線 04:102022/02/08 證券．權證 《興櫃股》台睿敗血症新藥解盲未達標 開盤7分鐘就熔斷 10:512022/02/10 財經 長榮航太科技8日申請登錄興櫃一般板股票 17:302022/02/08 財經 櫃買官網特別建置 興櫃戰略新板專區 正式上線 04:102022/01/26 證券．權證 統一投顧董事長 黎方國：虎彩頭 指數叩關2萬點 04:102022/01/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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