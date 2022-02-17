怡和國際(7590)送件申請上興櫃。

怡和國際成立於98年8月，主要業務為太陽能電廠建置、售電及融資、土地建物融資租賃及長租車，董事長為朱文煌，總經理為邱振庭，目前股本為8.32億元，110年上半年合併營收為1.65億元，稅後盈餘為2219萬元，每股盈餘為0.31元。

《櫃買市場》長榮航太科技申請上興櫃
《櫃買市場》新應材申請登錄興櫃
#怡和國際 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃