2018年羅姓護校女學生騎車摔傷一案，最高法院17日駁回上訴，判桃園市政府養護工程處要負過失責任，判國賠2537萬元確定。對此養工處回應，當初提出二、三審是因羅女摔車痕離凸起的車撤距離12.8公尺，認為並無直接關係，不過會尊重司法判決。

羅女於2018年11月21日下午4點，騎乘機車行經桃園市楊銅路，不料重心不穩摔倒在地，造成身上多處擦挫傷、肺炎併呼吸衰竭、認知功能受損等，往後將無法工作。其家人認為該路段為市府養工處負責維護，路線竟有達6公分的高低落差，且沒有設置任何警告標示，為羅女提出國賠。

養工處回應，在羅女摔車的第一時間並未接獲任何通知，直至2019年羅女家人提出國賠才得知，由於民眾提出國賠訴訟，市府也馬上向警方調閱相關現場資料，與後方行車紀錄器畫面。

養工處說，既然現在已判決確定，後續一切會尊重司法判決，向家屬進行國賠。