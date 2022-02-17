蔡英文論文門成世紀詐騙案？ 林環牆獨家訪談再出重錘嗆造假

總統蔡英文「論文門」持續發酵，已追查蔡英文博士學位多時的旅美教授林環牆今(17日)接受《中時新聞網》獨家訪問表示，其實追查結果早已經真相大白，我們的調查結論，「蔡英文頂多是沒有通過博士口試的博士候選人，換句話說沒有學位，所以你今天問我疑點，我跟你講不是疑點，而是已經確實、證實」。

林環牆表示，事實上2019年所出現四封電子郵件就已經證明，倫敦大學、倫敦政經學院都沒辦法否認的；他說，倫敦政經學院館員以電子郵件告訴我說圖書館從來沒有收過蔡英文論文，除此之外館員也說，總圖書館也沒有收到，另外再提到倫敦大學IALS也沒有蔡英文博士論文，這是第一封關鍵郵件，是我親自收到。

林環牆指出，這四封電郵非常關鍵，都在2019就收到，「換句話說論文門其實早就真相大白了，只是因為台灣方面勢力、英國校方裡頭某些層級人員掩護搞鬼，讓論文門一直拖著，事實上早就清清楚楚」。

林環牆表示，倫敦大學2/3發出的聲明等於打臉倫敦政經大學2年半前的聲明，「換句話說，倫敦大學的最新聲明跟我們以前所掌握的電子郵件訊息是一致的，就是蔡英文沒有論文，那我們該回到問題本質，那如何拿到學位？再說她始終拿不出原始文件，論文門當然真相大白」。

林環牆說，堂堂一個大學有就有沒有就沒有，總統理應接受監督，就應該把當年文件提出、還清白，問題是他們拿不出來，那為何拿不出來？就是因為他們沒有，不是說我們用零星證據在挑釁、挑剔學位，我們整個系統性證明沒有論文、口試、博士學位證書，已經兩年半來都拿不出來正式文件證明，倫敦大學反而立場在退縮、自圓其說。他提到，「你說還有什麼疑點？我可以100%肯定的說，蔡英文沒有學位、沒有博士論文！不用高度懷疑，我2年半前就已很負責講說調查結論」。