新北市丁姓男子日前經營娃娃機生意，陸續向北市中山分局王姓員警及王妻借款百萬元，事後卻還不出來，王氣憤下將債務交給財務整合公司處理，財務公司找來四海幫6名成員，1月31日除夕夜將丁強押至八里區某工廠凌虐、毆打才放人。

丁事後向警方報案，北市警方指出，王員在北市服務20多年，現在中山分局勤務中心服務，現已依教唆、妨害自由將王法辦，涉案6嫌正持續追緝中。

據指出，丁男2019年曾與王的妻子做生意，後來丁表示要自己來做娃娃機，向王姓夫妻借款，丁後來又說要做地下放款，勸說王妻當金主，前後共借了185萬元，但卻無力償還。

王姓員警後將全部債務，交給某「資產管理公司」處理，公司請來疑似為四海幫的6名成員，上月31日除夕在三重區將丁強押上車，帶往八里區偏僻工廠，在裡面向丁逼債，期間還曾拿熱熔膠條打丁、出言恐嚇。

丁事後獲釋向警方報案，警方目前鎖定34歲劉姓帶頭者，正持續追人中，王姓員警坦承為要丁還錢，請「資產公司」要債，被依教唆及妨害自由法辦，中山分局也強調絕不護短，員警若涉不法嚴辦到底。