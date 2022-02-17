議員陳信文（左二）會同農業處及農試所專家前往柑橘園實地勘查。（陳信文提供／張亦惠嘉縣傳真）

現場採樣土壤帶回化驗，分析農民柑橘生病的原因。（陳信文提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣梅山鄉是嘉縣柑橘種植面積最大的鄉鎮，有農民向議員陳信文反應，近年來柑橘逐年減產，但找不到最根本原因，縣議員陳信文會同縣府農業處、農試所等相關單位會勘，實地視察各地柑橘園，發現除黃龍病外，也有果園是栽培管理不當所致，農業處表示，後續會開設大型講習會，協助農民處理相關問題。

陳信文指出，農民反應自己的柑橘樹葉子轉黃，疑似是得到黃龍病，但不曉得該如何預防及處理，因而協助聯繫縣府農業處等單位前往視察，希望能幫助農民。

農業處農林作物科長李秋瑩表示，農試所專家當天看了4處田區，在1處柑橘田發現有傳染黃龍病的「木蝨」，其餘田區有因過去得過黃龍病植株未完全移除，導致新種的果樹也染病，還有肥料施放時間點不對、使用殺草劑影響根系生長導致果樹長不大等。

李秋瑩解釋，黃龍病是一種細菌性的病，目前並沒有直接有效的用藥，黃龍病透過「木蝨」作為傳播媒介，因此可以從防治「木蝨」做起，且做好植株管理，讓果樹保持健康。

視察當天農業處及農試所專家也針對柑橘的栽培方式、病蟲害防治等與農民討論，並採樣土壤、葉片等回去化驗，李秋瑩表示，除黃龍病外農民也有栽培管理的疑問，因此未來會在梅山開設講習會，讓農民對病蟲害防治、施肥等方面有更全面的認識。