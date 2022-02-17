前一晚才傳出俄國已將部分軍隊撤離烏克蘭邊境，台北時間17日中午，俄羅斯國營媒體卻傳出，烏克蘭軍隊向境內親俄武裝發射迫擊炮彈及手榴彈；消息一出，亞股和美國期貨立即下挫，避險的現貨黃金及原油期貨立刻上漲。

16日晚間，俄方宣稱，已開始從烏克蘭邊境撤回部份軍隊，但美國官員隨後反駁稱，俄國近日不但未撤軍，還向烏克蘭邊境增加了7千名軍隊。

在「撤軍」、「未撤軍」消息紛紛出籠之際，17日上午11點54分，俄新社發布「快訊」稱，自行宣布獨立的「盧甘斯克人民共和國」駐停火制度監督和協調聯合中心代表處官員表示，烏克蘭強力人員17日上午針對盧甘斯克人民共和國領土進行了5次襲擊，其中包括使用《明斯克協議》禁用的迫擊炮。

上述代表處官員表示，烏克蘭武裝團體嚴重違反停火制度，使用了根據《明斯克協議》應該被運走的武器；自莫斯科時間2月17日5時30分（台北時間10時30分）起，烏克蘭武裝力量使用迫擊炮、火箭筒和大口徑機槍針對「盧甘斯克人民共和國」領土進行了4次開火；莫斯科時間5時57分（台北時間10時57分）使用迫擊炮開火，射擊了15分鐘。

上述代表處表示，2月16日則沒有記錄到針對該共和國領土的襲擊。

消息一出，亞股全面下挫，其中日經指數還一度下跌360多點，收盤下跌0.83%；截至12點，道瓊期貨跌約0.5%、那斯達克期貨跌1%、標普500指數期貨則跌0.7%、美國10年期國債收益率急挫；避險的西德州、布蘭特原油期貨和黃金現貨則是跳漲。

隨後，路透有報導稱，近年在烏東叛軍控制區域，不時會傳出來自政府軍與叛軍的零星槍砲聲。亞股聞訊補漲，加權指數收漲0.2%。