新北市平溪區「天燈節」祈福活動，往年都會吸引上萬人參與，商業利益可觀。當地有不少業者也自行發展出回收天燈框架，每盞天燈收購7至10元，當地不少中老年人也靠回收賺取零花錢，甚至一個月可賺進約3萬元。不過，疫情爆發後，觀光客銳減，連帶導致天燈生意低落，有回收天燈業者透露，回收數量大減9成，回收戶鉤樹枝、撈溪流撿拾天燈的畫面已不見蹤影。

新北2022平溪天燈節上周登場，今年2場燈節施放了2000盞天燈，往年天燈節結束後有不少民眾拿著長木竿前往周邊的孝子山、國旗嶺山區或溪流撿拾天燈框架，並依照所在區域，拿給十分、平溪、菁桐的天燈業者回收，以此貼補荷包。

回收戶除了拿天燈框架給業者外，也會將天燈紙交由平溪清潔隊處理，兌換衛生紙、洗碗精等產品。平溪清潔隊表示，往年每月收到天燈兌換回收量約1100個，雖然1月有因農曆春節假期遊客增加，回收量衝至2000多個，但2月至天燈節後回收量僅累計225個。

十分三姐妹天燈老闆王瑞瑜表示，往年每天有1000、2000個天燈施放，靠著回收天燈框架，民眾、業者都有不錯的利潤，也能達成互惠，因此平溪各處都可以看到有人在撿天燈殘骸，專業回收戶會到山區小路撿拾，一天撿100、200個不是問題，甚至有的是全家動員在撿，當時收入非常可觀，厲害的人一月賺約3、4萬元。

不過，疫情爆發，天燈販售銳減，連帶影響專門撿拾天燈的回收戶；王瑞瑜說，平溪老街生意可能較好，但像是十分寮的商家生意就相對慘澹，目前店面生意也僅剩1成，每天賣不到10個天燈，相對得天燈殘骸就會減少，跟往年相比，回收戶少了很多，除了自發性淨山的志工外，路邊幾乎看不到有人在撿天燈了。