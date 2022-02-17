桃園疫情逐漸收斂，今天（17日）並無新增本土個案、也無確診者足跡公布。至於先前確診航警的孫女也中鏢，其就讀的幼兒園將於19日安排居隔者、自主健康管理者進行2採。

衛生局長王文彥表示，桃園16日有新增1例本土個案，為桃園國際機場航警人員的孫女，市府針對其所就讀的幼兒園，擴大採檢師生及陪同家長共448人，採檢結果全數均為陰性。

王文彥指出，由於此案有同班及跨班的情形，為此也針對114名相關接觸者匡列居家隔離，相關次風險者匡列為自主健康管理，預計19日上午安排居家隔離者及自主健康管理者進行2次採檢，確保幼兒園安全。

「桃園主要的傳播鏈已逐步收斂！」王文彥說，17日起維持開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，提供居檢居隔期滿民眾及一般民眾採檢，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，都可以到社區採檢站採檢。

新聞處長詹賀舜表示，經疫調17日也無相關個案公共場所足跡。桃園社區採檢站今日採檢125人，截至目前桃園社區採檢站累計已採檢10萬269人，其中陰性9萬9985人、陽性159人、檢驗中125人，代表社區相對安全。