永豐銀行積極建構全方位綠色金融服務及產業生態圈，首創「綠能電廠資訊管理系統」並獲經濟部智慧財產局專利認證。永豐銀行17日表示，響應政府扶植綠能產業發展並提供必要的金融服務，旗下採混合雲方式開發建置「綠能電廠資訊管理系統」，導入電廠評估等四大功能，分析電廠關鍵數據，例如設置地點日照量模擬、鄰近案場歷史資料等，可用於建廠或融資決策並提升貸前、貸後的管理效率，加速推動永續家園。

永豐銀行表示，旗下獨家開發的「綠能電廠資訊管理系統」，擁有電廠評估、資產評價、營收預測及風險評估等四大功能，可依電廠自身生命週期，評估發電效益並用於決策。

「綠能電廠資訊管理系統」同步導入AI（人工智慧）；永豐銀行表示，透過AI模擬日照量並運用鄰近案場歷史發電量且同步試算理想收益，預測未來發電效益及追蹤投資報酬率，協助客戶決策電廠選址；建廠後結合電廠健康度模型指標，建立即時資訊監控及預警機制，落實營運風險控管。

除有助銀行自身及綠能業者的貸前或營運前評估，以及貸後或營運風險控管外；永豐銀行表示，伴隨企業加入RE 100（百分之百再生電力）供應鏈已是全球趨勢，「綠能電廠資訊管理系統」亦可協助產出電廠營運狀況履歷，成為企業採購穩定綠電來源的重要參考依據。

永豐銀行「綠能電廠資訊管理系統」運用大數據、AI及雲端技術，扮演綠色金融領頭羊；永豐銀行表示，為全方位深化服務，2021年亦攜手網路交易平台業者，導入二大金流機制推動綠能邁向電子商務時代，以金融為核心並結合科技與網路應用，持續成為產業發展的關鍵夥伴。