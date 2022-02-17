新竹縣北埔、峨眉、寶山大隘三鄉種植的桶柑在每年1月中旬開始上市，今年農曆春節在2月初比往年早，春節過後估計採收量還不到一半，峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，好吃的桶柑一般是在2月中後，為協助農民將持續加強網路行銷，也歡迎各地民眾前來峨眉柑橘園享受採果樂趣。

陳冢義說，峨眉種植桶柑面積有600多公頃，產量占全國4成5是耐旱果樹，去年成長期時持續旱乾加上沒有寒害，氣候、溼度、溫度都適合柑橘生長，品質不僅比往年好，產量估計有1萬5千噸，比去年增加2到3成。

桶柑耐久存，是年節送禮和敬神拜拜的最佳首選水果，採收期每年在1月中旬到3月中旬，往年農曆春節多在2月中旬，今年提早在2月初就過年，讓桶柑銷售旺季至少縮短半個月。

陳冠義說，農民除透過共同運銷賣桶柑外，農會從去年12月底展開網路宅配預訂，1月15日開始出貨，統計到2月15日元宵節，宅配和收購品相不好果品做桶柑果汁共有1200多噸，目前掛在樹上的桶柑至少還有一半以上。

陳冠義指春節前桶柑網購禮盒，主要是以圓周25A的大型果為主，元宵過後23A的中型果較多，農會宅配禮盒10台斤350元，20台斤600，另加運費100元，都會比到水果行選購的便宜，品質也更好。

北埔、峨眉、寶山大隘三鄉種植柑橘的果園，很多都開放給遊客入園採果。陳冠義說，一般自採桶柑是每斤30元，在3月中旬前到峨眉湖、北埔老街或寶山水庫遊玩的民眾，都可以順便到果園享受採果的樂趣。