印度近期以「安全威脅」為由，對包含騰訊、阿里巴巴在內的54款App下達禁令，稅務部門則於15日對華為在印度的營業場所突擊進行逃稅相關資料搜查。今日大陸商務部回應稱，一段時間以來，印方有關部門對在印中國企業和相關產品採取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益，中方對此表示嚴重關切。

據澎湃新聞引述央視報導，大陸商務部新聞發言人高峰表示，中方注意到，包括中國企業在內的外國投資者，對印度投資環境的擔憂正在加深。外國投資者為印度當地創造了大量就業機會，對印度經濟發展作出了積極貢獻。希望印方改善營商環境，公平、透明、非歧視地對待包括中國企業在內的所有外國投資者。

高峰表示，中國和印度是搬不走的鄰居，互為重要的經貿合作夥伴。2021年，中印雙邊貿易額達到1257億美元，同比增長43％，首次突破千億美元大關。兩國經貿合作具有較強的韌性和巨大潛力。希望印方能夠採取切實措施，維護雙邊經貿合作良好發展勢頭，造福兩國和兩國人民。