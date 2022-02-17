由LINE GAME所營運的全新日系吸血鬼策略卡牌手遊《LINE血之聖約》，於今（17）日正式上線囉！絕美日系卡牌角色搭配吸血鬼的暗黑哥德式風格，華麗的戰鬥場景與精彩的攻擊技能，準備挑戰玩家們的感官極限！為了感謝玩家們於事前登錄的支持與期待，除了原定事前登錄獎勵外，還有更多歡慶上線的好康活動，即刻下載帶走豐厚好禮吧！

超過500張卡牌角色等你來征服！華麗的技能與場景轉換 挑戰全新視覺體驗

《LINE血之聖約》擁有超強大的角色陣容，分別以血族為代表的「異族」與敵對的「聖地」，以及以巫師為代表且中立的「法塔」三個陣營為故事背景，超過500張卡牌角色等著玩家一一收服，並透過角色升級、進化、突破、轉職等成長方式，培養獨一無二的最強戰鬥隊伍！不同的角色屬性與職業擁有不同的攻擊技能，像是有蝠化特色的血族會在攻擊時化身成蝙蝠，若是擁有頂級角色，發動技能時身後場景將會瞬間轉變，如從森林轉換為宇宙的異次元空間等等，讓人目不轉睛的技能屬性絕對讓玩家實現卡牌終極突破的極致快感！

強大角色陣容登場！超過500張絕美卡牌等你來蒐集！

透過指尖征服新世界吧！多元玩法跨服炫技爭霸 震撼感官的刺激戰鬥即將開始！

在開始戰鬥前，玩家們可以根據卡牌屬性相剋的特點，進行戰前排兵佈陣。除了需考慮卡牌角色的戰鬥技能外，決定戰鬥中的隊長人選也是獲勝的關鍵之一，選擇不同卡牌角色作為隊長，會使隊伍獲得不一樣的增益。在戰鬥過程中，玩家可透過「點擊」與「滑動」組合成多種手勢，使卡牌角色做出「攻擊」、「合擊」、「必殺技」等多款技能。戰鬥時還會出現經典像素介面，卡牌角色將不再受卡牌禁錮，而是化身成Ｑ版像素人物，在玩家們指間的操控下釋放戰力，激情而戰！除此之外，玩家可針對每個賽季獨特的主題，挑選適合該賽季的牌組，與全服的玩家一同競技！跨服競技中還可使用卡牌遊戲罕見的禁選制度（Ban & Pick），禁止或開放使用某張卡牌角色，大幅提升了競技的策略性，就等你來稱霸全服！

《LINE血之聖約》YouTube影片

歡慶上線登入活動！天天登入豪華好禮天天送 完成指定任務還可獲得五星卡牌角色

為慶祝正式上線，《LINE血之聖約》推出了一系列超豪華登入獎勵與七日目標任務挑戰，完成即可帶走熱門虛寶以及五星卡牌好禮！玩家們只要連續登入遊戲七天，天天都能獲得豐富的登入好禮，最高600顆鑽石直接入袋！

超豪華登入活動開跑，連續七天登入天天有獎！

除此之外，在玩家創建角色後，「七日目標」活動將自動開啟。每天將會解鎖一定數量的任務，累積完成的任務越多，可獲得對應次數的獎勵；完成全部任務即可獲得5星卡牌角色「元老・蘇蘇」！「七日目標」活動入口將於任務全數完成或開啟後14天關閉。

完成「七日目標」所有任務，即可獲得5星卡牌角色「元老・蘇蘇」

註：詳細活動內容請依遊戲內公告為主。

別忘了繼續關注《LINE血之聖約》LINE官方帳號，所有精彩活動都會在這裡第一時間告訴大家！讓我們一同在奇幻的吸血鬼世界探險吧！