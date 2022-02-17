國內蛋荒未解，農委會宣布將專案從美國、澳洲、日本進口雞蛋，而日本農林水產省10日就宣布恢復對台出口帶殼禽蛋。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口的禁令尚未解除，農委會卻「校正回歸」，以專案方式允許雞蛋進口，難道民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭？

黃子哲表示，為解決雞蛋之亂，農委會緊急專案進口日本雞蛋，國民黨團認為這作法太黑箱草率，卻被民進黨立委鄭運鵬反批國民黨是「雞蛋裡面要硬挑骨頭」。

黃子哲指出，問題是已有網友抓包，農委會在2020年11月5日將日本從非疫區名單內移除，禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口，該禁令迄今尚未解除，農委會卻自我「校正違規」，以專案的方式允許雞蛋進口，即使政府掛保證加強檢驗，外界對於來自疫區雞蛋的風險疑慮仍鉅。

黃子哲質疑，繼蔡英文總統在國內宣布開放核食前，先打給日本前首相安倍晉三邀功，這次又是日方先在2月10日就發出雞蛋可出口台灣的消息，農委會卻晚了6天（16日）才公告，民進黨政府是在裝肖維？還是裝細漢？

黃子哲強調，國民黨不是雞蛋裡硬挑骨頭，而是怕民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭，憑什麼開放核食與雞蛋進口，國人都要比日本晚知道？政府好好先內部溝通或告知很難嗎？不從疫區進口雞蛋很難嗎？他痛批，連雞蛋問題都解決不了的政府，很渾蛋！