全家便利商店周末加碼優惠開跑，自2／18到2／20連續三天祭出Let’s Café大杯經典拿鐵買一送一優惠，提前為即將到來的228連假暖身，消費者於全台店舖，凡單筆消費內含大杯經典拿鐵(冰熱不限)，即可獲得「Let’s Café經典拿鐵(大杯、冰熱不限)一杯」兌換小白單乙張，咖啡迷千萬別錯過！
「全家」LINE會員同步推出近20項商品優惠，消費者自即日起至2／20加入「全家」LINE會員即可享牛奶、餅乾、提神補給飲料、保健食品、衛生紙等商品特價，首推厚棒衛生紙享3串249元，等同下殺3.6折；FamilyMart Collection Power能量水、韋恩閃萃拿鐵咖啡、船井倍熱極纖錠、野菜生活草莓綜合蔬果汁等商品及可享半價優惠；還有瑞穗蘋果牛奶、德芙特級香濃黑巧克力、ORION好麗友烏龜玉米脆片等商品同樣享優惠折扣，消費者要手刀搶起來。
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