星宇航空台北－福岡首航，業者準備福岡著名的一蘭拉麵做為出發禮。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

日本擬從3月起讓外國人入境只隔離3天，加上國內疫情趨緩、疫苗接種率提升，讓許多旅行業者看見跨境旅遊的曙光，而星宇航空第11條航線台北－福岡，也在今日正式啟航，積極為後疫情時代的旅遊市場佈局。

福岡是星宇航空開闢的第3個日本航點，首航班JX840在灑水儀式歡慶下，於上午10時30分自桃園機場起飛，預定日本時間下午1時45分降落福岡機場。

星宇航空表示，儘管受到疫情衝擊，但期間持續拓展新航點，積極為後疫情時代的旅遊市場佈局，考量日本深受旅客喜愛，繼2020年底開航東京、大阪後，今再開台北－福岡航線，初期規劃每周1班飛航，並將配合市場需求機動調整增班。

星宇本月初迎來第7架A321neo新機，首架A330neo雙走道客機也將於19日交機，自法國空巴總部土魯斯起飛返台。此外，也預定於今年下半年引進全台首架唯一配備頭等艙A350XWB廣體客機，為開闢北美航線做準備。

星宇航空目前航點包括福岡、東京、大阪、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、新加坡、胡志明市及馬尼拉，隨疫情狀況及各國邊境管制規範，彈性調整航班。