彰化縣65歲林姓戶政所退休主任，前年9月偕丈夫回娘家探視年邁的父母，看到家門外馬路邊竟有彭姓男子擺出腳尾飯和弟弟的照片，還披麻帶孝以麥克風大聲唱衰，她氣憤上前制止，出手扯下手機、麥克風，還拿中空板扔向彭男，反遭彭男提告，彰化地院依傷害罪，罰林女2萬元，86歲老母也因強制罪遭罰款2千元。全案仍得上訴。

根據判決書，台東縣58歲彭男十多年前因與林女弟弟有投資糾紛，為討債多次到林男老家騷擾。前年9月28日中午，亦即農曆7月28日鬼月期間，彭男與另名20歲男子，又到林家門口對面馬路邊，披麻帶孝擺設供桌，點燃線香並擺出「腳尾飯」祭拜好兄弟。

供桌旁還放上一塊中空板，上面張貼一紙印有林男照片的尋人啟事，內容「拜請陰陽二界好兄弟來抓鬼，欠我錢躲起來，林某人在台中鹿谷山莊吞了我土地投資800萬，……脫產到兒子女兒名下」。

林女不滿出面制止，彭男卻依然故我，她氣得上前搶走麥克風、手機扔到一旁，再搶走中空板扔到彭男身上，導致彭男的鼻子、左手腕有輕微破皮擦傷。此時與彭男同行的20歲男子則持手機全程錄影蒐證，林女見狀上前拉扯推擠，導致手機碰撞損壞，當時高齡84歲的林母也上前幫忙抓住年輕男子手臂，還一度被推跌倒，林女丈夫趕緊上前把岳母扶起帶開。

事後彭男帶著同行男子驗傷報警提告林家母女兩人強制、毀損與傷害等罪名，法官審理時，母女倆均矢口否認犯行，林女反指彭男明知弟弟根本沒回老家與父母同住，卻仍多次侵門踏戶到門前催討債務，導致父母受到騷擾驚嚇，顏面盡失。

林女強調自己是自力救濟，出於擔心母親安危才制止，坦承毀損手機麥克風，但沒有傷害犯意。林母出庭時則否認有搶走彭男友人手機。

判決書指出，彭男的債務糾紛多年，卻不思以正當方式爭取權益、對林男提起民事訴訟，反而故意到獨居老婦住宅前，將其兒子照片做成類似墓碑方式祭拜，違反公序良俗，造成林家母女困擾，出庭時還自稱不是討債，是祭拜好兄弟，要在哪裡拜是他的自由。

審理法官認為，彭男討債行為誠屬可議，因而惹來林家母女厭惡犯下本案，實屬情有可原，且彭男強調和解要林男親自出面談，因此雙方無法達成和解無法歸咎於林家母女。

法官審酌，林女大學畢業，自戶政事務所退休多年，林父過世後林母獨居，有兩名子女長住國外，僅林女和弟弟在國內，依傷害罪2罪處林女罰金2萬元，林母強制罪罰金2000元。