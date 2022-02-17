上證指數17日收盤微漲2點，連三日收漲。滬深兩市交投暢旺，成交額合計為人民幣（下同）9088億元。

香港信報報導，上證指數17日盤中最多下跌11點，跌幅為0.33％，低見3454點，隨後買盤進場，大盤止跌反彈，高見3480點，上漲15點，漲幅為0.44％，終場收報3468點，上漲2點，漲幅為0.06％，成交額為3557.83億元。

深成指開低走高，低見13322點，下跌53點，跌幅為0.4％，高見13490點，上漲114點，漲幅為0.86％，最終收報13422點，上漲46點，漲幅為0.35％，成交額為5530.16億元。

滬深300指數17日收報4629點，上漲11點，漲幅為0.24％。創業板指數收報2839點，上漲21點，漲幅為0.76％。

各類股方面，基本金屬股上漲逾2％，化工股上漲逾1％。電力、水泥、煤炭、鋼鐵股持穩。房地產、金融、石油股偏軟。