隨著智慧化設備的普及，垂直市場對工業顯示器的需求增加，強固型工業電品牌神基投資控股（3005）旗下聚焦光機電解決方案的供應商漢通科技，領先業界推出全新的工業用MiniLED觸控顯示器DP-173X-UHD，採用投射式電容觸控螢幕（PCAP），搭配最先進的MiniLED背光模組技術，為客戶解決終端使用者的痛點。

神基投控暨漢通科技董事長黃明漢表示，漢通擁有豐富的技術與經驗可為OEM／ODM客戶提供完整的工業用顯示器解決方案，此回推出DP-173X-UHD MiniLED觸控顯示器，整合了強固能力以及各項先進的光學貼合技術、觸控技術與材料技術，是漢通致力為終端使用者解決使用痛點、為ODM／OEM客戶創造最大化價值的最佳實例。 17.3吋的DP-173X-UHD配備4K高解析廣視角的IPS螢幕，具可達1000尼特（最高可客製達2000尼特）的亮度，在強光下仍然清晰可視。加上獨家LumiBond技術能阻絕觸摸屏和LCD層間的水凝結露，同時增強了液晶面板與觸控模組組裝的強度，使面板能夠承受巨大的撞擊、震動、落摔，螢幕並具7H硬度的防刮功能。

DP-173X-UHD可在嚴苛環境下穩定操作完成任務，適用於醫療院所、博弈產業、車載應用、製造業的人機界面與製程監控、以及Kiosk資訊平台或自動服務機等相關應用。

DP-173X-UHD透過一些技術調整，讓搭載的面板與邊框實現一體黑的極致美學設計外型，前蓋板也使用了獨特的複合材料，同時搭配鍍膜技術，不僅強化複合板材的表面硬度，並提供抗炫光、抗反射及抗指紋等光學特性。

在設備連結能力方面，DP-173X-UHD推出三個I/O配置方案供選配，包括標準配備方案提供HDMI、VGA、Display Port通訊接口，及一個USB-B與一個音訊輸入接口，另可選配增加RJ45與RS232的通訊接口，以強化連網功能。另亦可選配增加DVI-D數位視訊接口與USB-A接口，方便使用者能夠更好的與既有設備連結。

此外，為滿足不同應用情境，DP-173X-UHD支援各種安裝選項，包含嵌入式，VESA壁掛式、桌上型和支架。