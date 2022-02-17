萬華角頭「頭北厝」，綽號「豆漿」的王姓大哥母親日前過世，將於明天中午在梧州街進行盛大公祭，據傳各路角頭及黑道都會帶人致意，為免發生狀況，萬華警方除事先約制外，明天也將部署百名警力戒備並全程蒐證。

頭北厝是萬華老牌角頭，勢力範圍在龍山寺旁廣州街、梧州街及桂林路一帶，過往曾向裡面上百家的阿公店收取保護費用，並販售冰塊、小菜、毛巾給店家營利，另也經營賭場謀利。

「豆漿」為該幫資深大哥，2009年曾因不滿某阿公店沒按規矩走，率眾前往砸店恐嚇，另也因在艋舺公園開設「四九」賭場，遭警方蒐報並依組織犯罪法辦。

「豆漿」因不想被關，事後曾偷渡到大陸，一直到2017年才回台，事後入獄服刑1年多，近年對外表示淡出幫務，由其手下「瓜子」接任大局。

據了解，此次王母喪事，警方已告誡該幫不要太張揚，因借用的梧州街停車場場地狹小，要求公祭時，各幫派只得派6人到靈堂致祭，其他小弟需在外等候，以免人多發生狀況。