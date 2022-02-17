民進黨選對會今召集三位有意參選屏東縣長初選的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄協調；初步達成共識，4月上旬、縣市議員初選起跑前4月11日完成初選民調。

此外，今天三人協調除了初選民調、政見會進行方式，以及初選對比式民調，對手應鎖定哪一位他黨參選人，也待後續進一步協調。

今日徵詢初選期程會議，大約一小時。鍾佳濱會後受訪表示，就他認知，相關初選期程，啟動後約需5到6週，合理推估大概落在3月底、4月初完成，但一切依選對會宣布為主。

周春米說，黨中央規劃4月上旬初選，就是4月5日春假過後、4月11日直轄市議員初選前，採全民調進行；扣除週六、日，她估算民調進行時間約4月6、7、8日。

莊瑞雄則表示，初選規則已訂、期程也固定，沒有人希望刻意延長；他在會中提到，大家在初選過程要光明正大競爭，畢竟這是民進黨的初選，不是國民黨的初選，也不希望屏東縣政府過度介入。

莊瑞雄強調，民進黨中央黨部承諾將成立督導小組，初選過程中若有選舉不公等情事，由督導小組負責處理；關於初選期程則尊重黨中央規定。