苗栗縣消防局將美軍特戰部隊的體適能訓練項目納入基礎訓練課程中。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日特別前往苗栗縣消防局訓練中心視察新進消防人員新式體適能訓練項目。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日特別前往苗栗縣消防局訓練中心視察新進消防人員新式體適能訓練項目。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局將美軍特戰部隊的體適能訓練項目納入基礎訓練課程中。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局將美軍特戰部隊的體適能訓練項目納入基礎訓練課程中。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌歡迎消防新血輪加入苗栗縣消防大家庭。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌親自體驗美軍特戰部隊的體適能訓練項目硬舉。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局今年接收28名新血輪報到，包括2名女性消防員，新血們被安排在消防局訓練中心接受8周的基礎訓練，消防署月前新頒消防人員7項體適能訓練，採用美國特戰部隊訓練項目，苗栗消防局特別納入基礎訓中，17日苗栗縣長徐耀昌特地前往消防局視察學員受訓狀況，並鼓勵新人們為救災救護神聖工作而努力。

苗栗縣消防局指出，消防人員勤務工作樣態多變化，不少是屬體力大量負荷，為了加強消防人員的核心肌群及體耐力強度，並防止長期出勤造成身體部分工作傷害，消防署特別根據美國特戰部隊體適能訓練項目，研擬一套適合我消防人員訓練使用的項目，並從今年起開始由苗栗縣消防局先行試辦。

苗栗縣消防局將這7種訓練項目，首度納入新進消防人員的基礎訓練課程內，7種項目包括增加瞬間爆發力的立定跳遠、訓練全身爆發力的後拋擲遠、訓練最大肌力的硬舉、訓練無氧耐力的6公尺30秒折返跑、加強握力及核心肌群的懸吊屈體、加強負重移能及肌耐力的六角槓負重行走以及加強有氧耐力的1500公尺跑步。

消防局表示，目前苗栗消防受救助訓練且合格人數已達273人，佔外勤人員64.5％，消防局持續強化消防人員災害現場人命救助技能及體能，課程涵蓋水域、陸域及山域，包羅萬象就是為了讓訓練與實務完整接軌。

消防局所舉辦的第8期基礎訓中，除了28名新報到的消防人員外，還有4名初任分隊長，在維期8周的訓練體能及各種救災技能，希望能協助新血輪們更加成長茁壯。

徐耀昌縣長得知有新血加入苗栗消防大家庭，17日特別前往消防局訓練中心探視新人，並視察新人訓練成果，徐耀昌並親自體驗硬舉項目，期勉學員結訓後繼續保持體能，並運用所學在各項救災、救助功作上，保護苗栗這座幸福安康的城市。