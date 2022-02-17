苗栗縣消防局今年接收28名新血輪報到，包括2名女性消防員，新血們被安排在消防局訓練中心接受8周的基礎訓練，消防署月前新頒消防人員7項體適能訓練，採用美國特戰部隊訓練項目，苗栗消防局特別納入基礎訓中，17日苗栗縣長徐耀昌特地前往消防局視察學員受訓狀況，並鼓勵新人們為救災救護神聖工作而努力。
苗栗縣消防局指出，消防人員勤務工作樣態多變化，不少是屬體力大量負荷，為了加強消防人員的核心肌群及體耐力強度，並防止長期出勤造成身體部分工作傷害，消防署特別根據美國特戰部隊體適能訓練項目，研擬一套適合我消防人員訓練使用的項目，並從今年起開始由苗栗縣消防局先行試辦。
苗栗縣消防局將這7種訓練項目，首度納入新進消防人員的基礎訓練課程內，7種項目包括增加瞬間爆發力的立定跳遠、訓練全身爆發力的後拋擲遠、訓練最大肌力的硬舉、訓練無氧耐力的6公尺30秒折返跑、加強握力及核心肌群的懸吊屈體、加強負重移能及肌耐力的六角槓負重行走以及加強有氧耐力的1500公尺跑步。
消防局表示，目前苗栗消防受救助訓練且合格人數已達273人，佔外勤人員64.5％，消防局持續強化消防人員災害現場人命救助技能及體能，課程涵蓋水域、陸域及山域，包羅萬象就是為了讓訓練與實務完整接軌。
消防局所舉辦的第8期基礎訓中，除了28名新報到的消防人員外，還有4名初任分隊長，在維期8周的訓練體能及各種救災技能，希望能協助新血輪們更加成長茁壯。
徐耀昌縣長得知有新血加入苗栗消防大家庭，17日特別前往消防局訓練中心探視新人，並視察新人訓練成果，徐耀昌並親自體驗硬舉項目，期勉學員結訓後繼續保持體能，並運用所學在各項救災、救助功作上，保護苗栗這座幸福安康的城市。
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