有「國民女友」、「G級周子瑜」稱號的祈錦鈅，近日遭歌手謝和弦的第二任妻子莉婭指控是小三，對此，她17日開直播還原真相，透露自己哭了一晚上，坦言壓力大、很無奈，強調自己沒介入謝的婚姻，稍早她又曬出和謝和弦再次進行的通話，對方坦言已經跟莉婭說「我們離婚吧」。

莉婭之前在臉書tag祈錦鈅和謝和弦，表示「祝你們幸福快樂」，對此祈錦鈅感到莫名其妙，覺得無端被當小三，要求莉婭道歉否則提告，並曝光和謝和弦的對話以示清白。

今(17日)一早莉婭道歉「我太衝動，誤會妳和我老公對話的含義」，並公開祈錦鈅和謝和弦的對話截圖，包含「我租了自己的小窩，歡迎來玩」等曖昧對話，讓祈錦鈅遭網友砲轟不懂得避嫌，直呼「不誤會很難吧」。

對此，祈錦鈅認了「我很抱歉我沒有避嫌，但是我從頭到尾沒有那個意思」，並強調只是一般朋友的聯絡，當初純粹是想找朋友合作音樂，沒想到會被弄成這樣，「我沒有介入他們的關係」。

祈錦鈅再次強調沒介入別人婚姻。(圖／取自IG)

而稍早她又再次和謝和弦通話，男方也不斷強調自己也不知道發生什麼事，不懂莉婭為何要這樣說，之後兩人都講到情緒激動，謝和弦表示已和莉婭說「我們離婚吧」，而祈錦鈅明顯哭過哽咽回應：「那是你們兩個事情，你們兩個事情幹嘛牽扯到外人，我從來都沒有介入過別人的感情，我不背這個小三的名字。」

祈錦鈅也激動澄清，認為跟謝和弦和莉婭是朋友「而且你們每次出來都是成雙成對，誰知道你們突然分開，我每次約你都想說你們兩個會一起來，她幹嘛這樣子搞我啊。」

祈錦鈅也在這段影片上以文字再強調，會約謝和弦只是想要在音樂上有合作，「畢竟謝的音樂實力是不可否認的，他自己也知道，我說我這邊一個人的是因為不會怕吵到別人，事實上我這邊每天都一堆人，約家裡是因為工作室就是家裡，我們出去聊天反而更容易被拍到和誤會，而且我這邊人很多都來來去去。」

對於謝和弦直言已提離婚，莉婭回應《ETtoday新聞雲》，除了謝謝大家的關心，也透露個人婚姻狀況，「我們正在處理中，再次謝謝關心⋯辛苦了。」