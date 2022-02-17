俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨（16日）再次批評了渲染「俄羅斯入侵烏克蘭」做法。大陸外交部發言人汪文斌今（17日）表示，散布虛假消息、製造緊張氣氛，無助於烏克蘭問題的解決。

扎哈羅娃再度批評渲染「俄羅斯入侵烏克蘭」做法，並稱，已經很久未見如此大量的虛假消息、污衊和謊言集中出現。

對此，汪文斌今表示，散佈虛假消息、製造緊張氣氛無助於烏克蘭問題的解決，中方支持一切符合《新明斯克協議》方向和精神的努力。