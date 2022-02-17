陸外交部：散布假消息、製造緊張氣氛 無助於解決烏克蘭問題 16:092022/02/17 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨（16日）再次批評了渲染「俄羅斯入侵烏克蘭」做法。大陸外交部發言人汪文斌今（17日）表示，散布虛假消息、製造緊張氣氛，無助於烏克蘭問題的解決。 扎哈羅娃再度批評渲染「俄羅斯入侵烏克蘭」做法，並稱，已經很久未見如此大量的虛假消息、污衊和謊言集中出現。 對此，汪文斌今表示，散佈虛假消息、製造緊張氣氛無助於烏克蘭問題的解決，中方支持一切符合《新明斯克協議》方向和精神的努力。 證交所：密切注意俄烏緊張情勢對股市衝擊 談俄烏局勢 陸外交部：美方炒作戰爭威脅 給烏國內帶來嚴重衝擊 #散布 #烏克蘭 #俄羅斯 #假消息 #外交部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臥龍洞3吊屍詭異現場 網紅燒紙錢噴紅漆拍片 林管處要重罰 08:112022/02/17 社會 三面向評估 金管會關注俄烏衝突 暫按兵不動 04:102022/02/16 金融．稅務 國防部：無共機飛進東沙島領空 04:102022/02/16 政治要聞 兩岸情勢緊張 軍事專家：共軍十年內不具全面攻台能力 14:002022/02/16 政治 18日以每股63元登錄興櫃 雙引擎驅動 長榮航太揮別谷底 04:102022/02/16 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－原油期 技術面呈多頭格局 04:102022/02/17 證券．權證 鴻海、Vedanta將合資在印度製造半導體 04:102022/02/15 產業．科技 半導體業擴大全球布局 宏正衝刺智慧製造市場 04:102022/02/17 證券．權證 俄烏局勢緩和 台積電拉升 台股早盤大漲逾250點 09:202022/02/16 財經 《國際金融》東歐軍事緊張 歐元受壓 10:172022/02/15 財經 半導體整併潮 英特爾 收購以色列Tower 04:102022/02/16 財經要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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