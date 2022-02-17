台灣資深藝人巴戈昨（16）日因胰臟癌逝世，也讓人意識到癌症的致命性，喚醒大眾重視健康議題。洛桑加參醫師曾在臉書提到，想要讓身體健康、長壽，關鍵在於循環、代謝、免疫、神經與內分泌5大系統，並分享8招促進身體循環的方法。

洛桑加參醫師在臉書粉專提到，第一就是「適度按摩」，當身體感覺緊繃、痠痛時，可以進行適當的按摩，力道要在能夠承受的微痛即可，並非要痛到受不了才有效，不過有些人每天按摩、過度保養，請人按摩時甚至還會要求很用力，刺激過度反而使身體失去正常反應，還可能衍生出其他健康問題。

第二則是「提高體溫」，平常適當曬太陽、活動、躺岩盤浴或泡溫泉等，讓身體感到溫暖，有利於健全免疫與啟動自癒，若想藉由泡熱水澡養生，時間必須拿捏好，並非越久效果越佳，一周泡2、3次，每次約10到15分鐘即可，白天泡澡時，水溫可以調稍高一點，用來提振精神，而晚上睡前是放鬆效果，水溫則不宜過燙。

第三是「放慢呼吸」，心跳慢、血壓穩是長壽的條件之一，當呼吸慢而深時，心跳也會跟著放慢，血壓會恢復平穩，而在慢呼吸的同時，若有多餘的時間，可以觀想吸進大自然的清氣，將氣確實輸送往身體的每一個處，吐氣時也觀想排出病氣、濁氣，使身體煥然一新。

第四為「利他暖心」，當人心態保持正向時，身體也會跟著健康，因為循環順暢跟「溫暖、開放、正向、善良、利他、流通」屬於同一陣營，而不順暢則與「冰涼、冷漠、負面、自私、瘀堵、滯礙難行」同一掛，若經常抱有負面情緒，也容易讓人生病。

第五是「吃好喝好」，除了從外部因素加強身體循環外，也能透過飲食改善，可以選擇薑湯、薑茶，或是吃辛香溫熱的美食，例如咖哩、燉菜與麻油料理，待秋去冬來時，可以將黑色食材入腎，喝「黑木耳海帶湯」能清血管、促循環、降血壓、解便祕。

第六是「減輕束縛」，不少人為了好看，褲子、衣服總是穿的特別緊，但束縛過久，不只造成身體不適，甚至容易導致氣、血或生命能量的瘀堵，建議民眾穿衣服時，還是挑選較寬鬆、舒適的款式。第七是「拒絕誘惑」，在西藏醫藥學認為，貪嗔癡中的貪是引發疾病的內因，造成循環問題，因此要懂得拒絕誘惑才能調養身體。

最後則是「走路出汗」，身體會累積許多毒素，造成循環不順，因此可以透過健走或天氣熱流汗，排除體內的毒素，建議民眾有機會就多走路，不過要視環境、視身體狀況而定，千萬不要給自己太大的壓力，應該要好好享受全身循環順暢的感覺。