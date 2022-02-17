為讓民眾於台三線行駛時，感受到「浪漫台三線」魅力，桃園市警察局經客家委員會補助經費於大溪區、龍潭區建置區間測速路段，經檢測後16日起執法，首日取締超速120件。此外台61線觀音、新屋段雙向區間測速預計2月24日恢復執法。

桃園交大統計，台3線大溪區30.5至31.8公里速限為50公里，2月16日超速取締計66件，時速最高為1部大型重機車平均時速85公里、超速35公里；台3線龍潭區50.5至51.7公里速限為60公里，同日超速取締計54件，時速最高為1部自小客車平均時速88公里、超速28公里。依據道路交通管理處罰條例第40條規定，均處1800元罰鍰。

警方並表示，兩處區間測速超速時間集中在早上7時至9時之間，計37件、占違規件數約30.8％；其次為9時至11時之間，計19件、占違規件數約15.8％；深夜時段0時至6時之間，取締也有8件、占6.6％，希望民眾行駛台3線山區、多彎道路段減速慢行，以避免交通事故。

另外，桃園之前因資安停擺的台61線觀音、新屋段雙向區間測速，於2月16日也通過資安檢測，警方正在做全面檢視，規畫2月24日恢復區間測速執法，以維護民眾生命安全。