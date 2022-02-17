68歲的楊先生身材高大壯碩，近年來減重有成，四肢都瘦了，但大肚腩總是瘦不下來的，讓他十分困擾；經就醫檢查赫然發現，占據腹部的不是脂肪而是巨大腫瘤，就連肝臟及腸胃道都因腫瘤推擠，而挪到腹腔左側。

楊先生曾因心肌梗塞就醫撿回一命，後來積極透過飲食控制和運動減重，但腰圍不減反增，從38吋一直飆到44吋，直到診所醫師進行腹部超音波檢查後，才發現令人驚訝的結果，隨後轉診至醫院。

收治個案的馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師邱文祥表示，楊先生罹患的是第三期惡性肉癌，經過腹部斷層掃描可見其腫瘤體積十分龐大，影響範圍從橫膈膜至下腔靜脈，腹部器官遭腫瘤推擠嚴重位移，右側腎臟也已被腫瘤包覆導致萎縮、下腔靜脈亦被嚴重壓迫。

邱文祥表示，惡性肉癌的病因不明，發生率佔所有癌症的1％，行醫40多年僅收治10多名患者；若能仔細而完整的切除惡性肉癌的影響範圍，患者5年存活率可達6至7成。由於病人的腫瘤體積龐大、侵犯範圍廣泛，為求謹慎，邱文祥召集泌尿科、一般外科、心臟血管外科、胸腔外科等團隊，在擬定手術計畫後，協調各科別執行手術的醫師，以大隊接力賽的概念，掌握最少的時間與最有效的方式，接替為患者清除腹腔內的巨大腫瘤。

最早進行手術的邱文祥，以傳統開腹手術率先切除主要腹膜後腫瘤，並摘除右側萎縮腎臟，再由一般外科醫師切除部分右側肝臟。由於病人的下腔靜脈主要血管已遭腫瘤包覆，腫瘤與主要血管間亦有許多小血管，因此由心臟血管外科醫師協助分離包覆在血管上腫瘤，過程非常容易出血，也須立即將破掉的血管一一縫補，最後再由胸腔外科醫師修補右側橫膈膜，才算是大功完成。

一般外科主任蔡崇鑫對此手術印象深刻。他表示，因為患者的肝臟大移位，與人體解剖位置都不相同，下腔靜脈亦被腫瘤嚴重壓迫、非常不容易察覺位置，切除部分肝臟的手術過程只要稍有不慎就可能造成大出血，所幸外科團隊互相補位提醒，才能順利完成手術。

心臟血管外科資深主治醫師李君儀表示，在他參與的部分，最重要的關鍵在於處理腫瘤與血管之間的沾黏，因為腫瘤是整個包覆著大血管，而且和大血管之間有很多小血管相連，因此分離腫瘤並縫合血管的過程，花了不少時間。這也是他前所未見的大型腫瘤，所幸團隊接力進行，配合術前的討論準備與合作的默契，才能讓此手術過程得以順利。

楊先生的手術共歷時6個小時，開腹傷口從胸骨下緣至肚臍下方長達35公分，最後摘除38公分乘以20公分、重量高達22公斤的腫瘤，相當少見。楊先生術後於加護病房觀察三天後轉入一般病房，平日重視健康與養生的他，恢復情況十分良好，總住院天數24天，術後門診追蹤一切正常。

楊先生回想起這次「不幸中大的大幸」仍舊充滿感恩，萬萬沒想到瘦不下來的肚子裡竟然不是藏著脂肪，而是一顆難以想像的超級大巨瘤！他也藉此呼籲大眾，除了每年定期健康檢查外，身體若有異狀須保持警覺，才能找出真正原因。