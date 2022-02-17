怡和國際17日申請興櫃一般板 16:092022/02/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，怡和國際（7590）在17日送件申請興櫃一般板股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，怡和國際成立於2009年8月間，董事長為朱文煌，主要經營業務是太陽能電廠融資性租賃及建置、其他租賃等，申請時資本額為8億3200萬元。 怡和國際2020年業績，營收2億9099萬元，稅後盈餘3439萬元，每股盈餘0.78元。 國邑藥品10日申請登錄興櫃一般板股票 18日以每股63元登錄興櫃 雙引擎驅動 長榮航太揮別谷底 #怡和國際 #興櫃 #櫃買中心 #租賃 #日申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心15日審議通過達航科技上櫃案 18:482022/02/15 財經 新藥解盲未達標 台睿跌到熔斷 興櫃今年首見 04:102022/02/11 證券．權證 以公司名義租車 會計師：小心補稅風險 12:012022/02/15 財經 沅聖公司違反重訊申報遭處違約金1萬元 16:412022/02/15 財經 新應材興櫃掛牌 首日價量齊揚 04:102022/02/16 投資理財 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 15:592022/02/10 財經 凌陽創新自2/15起得為融資券 16:022022/02/14 財經 《櫃買市場》怡和國際申請上興櫃 15:232022/02/17 財經 《國際產業》波音737MAX租賃機 馬航2023年初開始接收 16:482022/02/15 財經 《櫃買市場》沅聖違規 處違約金1萬元 16:312022/02/15 財經 《興櫃股》騰雲今轉興櫃一般板 營收、獲利再拚高 08:012022/02/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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