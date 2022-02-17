櫃買中心表示，怡和國際（7590）在17日送件申請興櫃一般板股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，怡和國際成立於2009年8月間，董事長為朱文煌，主要經營業務是太陽能電廠融資性租賃及建置、其他租賃等，申請時資本額為8億3200萬元。

怡和國際2020年業績，營收2億9099萬元，稅後盈餘3439萬元，每股盈餘0.78元。

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